Veikkausliigassa pelaavan Ilveksen luottopuolustaja Aapo Mäenpää, 27, jatkaa uraansa Ruotsin Superettaniin pudonneen Östers IF:n riveissä.

Mäenpää solmi ruotsalaisseuran kanssa kolmivuotisen sopimuksen.

– Tuntuu hyvältä, että saimme Aapon tänne. Hän on pelaaja, joka on hyvä molempiin suuntiin. Pidän siitä, miten hän pelaa yhteen joukkuetovereidensa kanssa. Hän on varma pallon kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että voimme hyödyntää häntä myös pelinavaamisessa, Östers IF:n urheilujohtaja Ola Larsson kommentoi seuran tiedotteessa.

Laitapuolustajana viihtyvä Mäenpää pelasi tällä kaudella 25 ottelua Ilveksen takalinjoilla. Hän teki yhden maalin ja antoi kolme maaliin johtanutta syöttöä.

Hän on edustanut Ilvestä kaudesta 2022 lähtien. Ennen sitä hän pelasi IFK Mariehamnissa ja FC Hakassa.

Östers IF sijoittui tällä kaudella Ruotsin Allsvenskanissa 15:nneksi ja putosi sarjaporrasta alaspäin. Seuran riveissä päättyneellä kaudella pelasivat Tatu Varmanen, Anssi Suhonen ja Matias Tamminen.