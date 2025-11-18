Valentín Gasc on siirtymässä MTV Urheilun tietojen mukaan Kuopion Palloseuran riveihin.

Tiettävästi Gasc oli jo lähellä siirtyä pronssille viime liigakauden päätteeksi valahtaneen Tampereen Ilveksen miehistöön, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että hän onkin valitsemassa kuopiolaisseuran uudeksi osoitteekseen.

KuPS on voittanut kaksi perättäistä liigamestaruutta - ja pelaa myös Konferenssiliigan liigavaiheessa.

25-vuotias argentiinalainen työjuhta nousi jalkapallon Veikkausliigassa Seinäjoen Jalkapallokerhossa suureen rooliin viime kausien aikana. Keskialueen ankkuri oli joukkueensa keskuudessa arvostettu tekijä, mutta vastustajiensa silmissä ärsyttävä pelimies, joka ei kaihda likaisia temppuja.

Viime kauden lopulla Gasc oli näkyvästi esillä kyseenalaisessakin valossa, kun FC Interin kärkipelaaja Jean Botue menetti hermonsa SJK:n keskikenttäpelaajaan ja iski miestä kyynärpäällä nivuseen - ja seurauksena oli Botuelle ulosajo. Gasc pääsi aikoinaan aikuisuransa alkutaipaleella esiintymään myös Argentiinan nuorisomaajoukkueessa.

Terrierimäinen keskikenttäpelaaja esiintyi seinäjokelaisjoukkueen riveissä viime kaudella 31 liigaottelussa. Pelintekijä viimeisteli kaksi maalia ja antoi kaksi maaliin johtanutta syöttöä.