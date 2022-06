Kova värväys! Huuhkajien hyökkääjä kieltäytyi HJK:n ja KuPSin tarjouksista – valitsi kauden yllättäjäjoukkueen

OLS:n kasvatti on pelannut urallaan aiemmin myös Hollannin kentillä Fortuna Sittardin riveissä sekä Ruotsissa myös Örebron paidassa. Veikkausliigatasolla hän on edustanut PS Kemiä sekä Kuopion Palloseuraa. Karjalaisella on lisäksi kokemusta kotimaan kentiltä Seinäjoen Jalkapallokerhon kakkosjoukkueesta takavuosilta.