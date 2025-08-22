F-liigan vedonlyöntiskandaali paisuu jättimäisellä tavalla – sata epäiltyä, koskee kaikkia seuroja

Suomalaista salibandya ravisteleva vedonlyöntiskandaali paisuu. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tutkinnassa on paljastunut lisää miesten F-liigan pelaajia ja toimihenkilöitä, joita epäillään vedonlyöntirikkomuksista. Epäiltyjä on kaikissa sarjan joukkueissa.

Asian vahvistaa MTV Urheilulle SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen. Ikosen mukaan vedonlyöntikiellon rikkomisesta epäiltyjä on huomattavasti enemmän kuin tutkinnan alkuvaiheessa luultiin.

– Vedonlyöntirikkomuksista epäiltyjen lukumäärä on noussut noin sataan henkilöön ja kaikkiin F-liigassa viime kaudella pelanneisiin seuroihin. Vedonlyöntimäärissä on suurta vaihtelua euron vedoista muutamiin satoihin tai tuhansiin euroihin.

Salibandyliitto ja Veikkaus tiedottivat epäillyistä rikkomuksista ensimmäistä kertaa kesäkuussa. Tuossa vaiheessa vedonlyöntikiellon rikkomisesta epäiltyjä pelaajia tai toimihenkilöitä oli "ainakin toistakymmentä". Lisäksi useita F-liigan pelaajia ja toimihenkilöitä epäiltiin sisäpiiritiedon käyttämisestä vedonlyönnissä.

Heilauttaa voimasuhteita?

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio pitää tilannetta harmillisena ja pahoiteltavana.

– Tietysti pitää suhtautua vakavasti näihin rikkomuksiin ja tietysti niistä mahdollisia rangaistuksia langetetaan, Tapio sanoo.

Tapion mukaan mahdollisia rangaistuksia ovat varoitus, sakko ja kilpailukielto. Mahdollisen kilpailukiellon suuruutta pohtii Salibandyliiton alainen instanssi.

– Meillähän ei mitään ennakkotapausta tämän tyyppisestä ole, meillä ei ole valmista sapluunaa, mille instanssille se kuuluu liiton sisällä. Mutta liiton langetettavaksi se joka tapauksessa tulee.

Kun kyse on jopa sadasta epäillystä sääntörikkomuksesta, voivat mahdollisten kilpailukieltojen vaikutukset olla F-liigassa merkittäviä. Tapio näkee, että vaikutus urheilulliseen puoleen ja seurojen voimatasapainoon olisi hyvin voimakas.

– Se saattaa heilauttaa voimasuhteita hyvinkin voimakkaasti, ja tullaan siihen perustavanlaatuiseen kysymykseen, että jos rangaistuksia tulee hyvin laajalle, se saataa joitain seuroja haastaa ihan siinä, että miten riittää pelaajia peluutettavaksi, Tapio sanoo.

– Tällä tulee olemaan hyvin voimakkaita vaikutuksia sillä oletuksella, että rangaistuksia jaetaan laajalti. Nyt pitää muistaa, että ketään ei ole tuomittu, vaan tässä kohtaa epäillään.

Tapio myöntää, että salibandylle tapauksesta tuleva mainehaitta on selvä.

– Lajilla on tämän jälkeen suuri tehtävä siinä, että se tekee selväksi, että tämä on tuomittavaa, estää jatkossa tällaista tapahtumasta ja tekee kaiken voitavansa lajin maineen palauttamiseksi, hän sanoo.

– Tällä tulee olemaan vaikutuksia. Ne ovat tietysti valitettavia sekä urheilullisesti että urheilua tukevalle puolelle. Varmasti moni yrityspäättäjä pohtii omia valintojaan.

Tutkinta mahdollisesti viivästyy

SUEKin tutkinnassa selvitetään vedonlyöntikiellon rikkomisen lisäksi myös sisäpiiritiedon käyttöä vedonlyönnissä. Tutkinta koskee vuoden 2024 joulukuussa pelattujen salibandyn MM-kisojen ottelua Suomi–Norja sekä F-liigan ottelua Classic–SPV.

MM-ottelun osalta tutkinnassa on vielä selvitettäviä asioita.

– Keskeinen kysymys on, miten Salibandyliiton säännöt määrittelevät vedonlyönnin maaotteluista, jos ei ole itse mukana maajoukkueessa. Asia koskettaa enemmänkin henkilöä tai henkilöitä, jotka ovat sisäpiiritietoa mahdollisesti jakaneet ennen aikaisesti.

Classic–SPV-ottelun osalta tutkinta on Ikosen mukaan vielä kesken. Voikin käydä niin, että kokonaisuus ei valmistu ennen F-liiga-kauden alkua 10. syyskuuta.

– Tutkinnan laajentumisen vuoksi voi käydä niin, että ihan kaikki tästä kokonaisuudesta ei valmistu ennen kauden alkua. Valtaosa todennäköisesti valmistuu, mutta voi olla, että osa siitä jää myöhäisempään ajankohtaan ja tämä (Classic–SPV) voi olla sellainen.

Ikosen mukaan tutkinta on edennyt kaikkiaan hyvin.

– Mutta tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus. On yllättävän monta huomioon otettavaa seikkaa. Voisi luulla, että tämä on suoraviivainen juttu, mutta tässä on otettava huomioon kansalliset säännöt ja kansainväliset säännöt, henkilöiden roolit ja muut seikat. Laajempaa yhteyttä näiden kokonaisuuksien, vedonlyöntikieltorikkomusten ja mahdollisen sisäpiiritiedon jakamisen kesken mainituissa kahdessa ottelussa ei ole ollut toistaiseksi havaittavissa, Ikonen sanoo.

– Eteenpäin on päästy ja hyvässä vauhdissa ollaan. Monta kysymystä on ollut ratkaistavana, mutta joitakin on edelleen ratkaisematta. Jos jollakin on tutkintaa hyödyttävää tietoa, niin pyydämme ilmoittamaan siitä tutkinta@suek.fi -osoitteeseen tai SUEKin ILMO-palveluun.