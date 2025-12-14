Suomen naisten salibandymaajoukkueen tähtipelaaja Veera Kauppi myöntää, ettei pronssimitali Ruotsin kustannuksella lämmittänyt juurikaan mieltä välierävaiheen Tshekki-tappion jälkeen.

– Tämä on aika laiha lohtu tässä kohtaa, Kauppi harmittelee MTV Urheilulle.

Kauppi myöntää, että pronssiotteluun oli vaikea syttyä lauantain välieräpettymyksen jälkeen.

– Tiesimme, että meillä oli mahdollisuudet voittaa koko turnaus ja se oli meidän päätavoitteemme. Eilen ei oltu tarpeeksi hyviä.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ruotsi jää MM-kisoissa ilman mitalia.

– Se on ehkä se ainut positiivinen asia, jonka tästä voi nyt löytää. Ei varmasti ole sielläkään puolella hirveän kiva tunne, Kauppi totesi Ruotsin tilanteesta kysyttäessä.

– Meillä on edes pientä aihetta juhlaan. Saamme päättää turnauksen onnistuneeseen otteluun. Ei se (Ruotsin mitaliputken katkeaminen) lämmitä kuitenkaan tarpeeksi.

"Tuntui, että on heittänyt kaksi vuotta hukkaan"

Kaikkiaan kisat olivat kuitenkin Kaupin mielestä iso pettymys. Suomi lähti hakemaan Ostravasta ensimmäistä maailmanmestaruutta 24 vuoden tauon jälkeen.