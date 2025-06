Vedonlyöntisäännöt ovat kilpaurheilijoille yllättävän monimutkaiset

Urheilija ei saa lyödä vetoa omasta suorituksestaan. Jokainen tuntee tämän itsestäänselvyyden, mutta kilpaurheilijoiden vedonlyöntisäännöt ja -rajoitukset ovat todellisuudessa monimutkaisempia.

Aihe nousi pinnalle tiistaina, kun Veikkaus kertoi epäilyttävästä ja kielletystä vedonlyönnistä suomalaisessa huippusalibandyssa. Miesten MM-puolivälierässä Suomi–Norja ja F-liigan välierässä Classic–SPV on havaittu sisäpiiritiedon väärinkäytöksiä.

Suomen palloiluliigojen kilpailusäännöt pohjaavat yksinkertaisesti Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin reilun kilpailun ohjelmien kriteeristöön.

Sen mukaan urheilutoimijoiden vedonlyönnin omasta ottelusta tai kilpailutapahtumasta sekä omasta sarjatasosta tulisi olla kiellettyä. Sääntö koskee myös oman seuran yhteistyöseuroja. Kriteeristö muistuttaa, että vedonlyönnillä tarkoitetaan paitsi omaa myös edustajan kautta tapahtuvaa vedonlyöntiä.

Vaikka ei olisi tavoitellut rahallista hyötyä itselle, kiellettyä on esimerkiksi kokoonpanojen ennenaikainen vuotaminen vetoa lyövälle ystävälle. Siihen saatetaan viitata Salibandyliiton tiedotteessa sillä, etteivät pelin pöytäkirjaan merkityt henkilöt olleet lyöneet vetoa.

"He tietäisivät, jos välittäisivät tietää"

Suomen Urheilijat -yhdistyksen puheenjohtajan Teemu Ramstedtin mukaan tilanne voi olla urheilijalle sekava.

– Yhtä aikaa on vaade kertoa avoimesti tekemisistään yleisölle, mutta samalla ei voikaan. Siinä tulee ristiriita. Kun on paljon sääntöjä ja sopimuksia ja pykäliä, niin jossain määrin on inhimillistä, että käy virheitä.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön Pirkka Antilan mielestä on pelaajan vastuulla ottaa selvää.

– He tietäisivät, jos välittäisivät tietää. Emme voi henkilökohtaisesti kohdata jokaista meidän 70 000:ta pelaajaa.

Välikätisyys ja kiellon laajuus vaikuttaisivat vaikeimmilta pykäliltä sisäistää.

– Varmastikin on ollut vaikeuksia ymmärtää sopimusta, sen sitovuutta tai kattavuutta, pohtii Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti.

Lahden mukaan Veikkauksen on mahdotonta sataprosenttisesti selvittää, onko kussakin tapauksessa toimittu tahallisesti vai ei.

– Meidän tavoitteenamme on tuoda analyysimme Suekiin tietoisuuteen ja antaa heille tutkintarauha.

STT:n haastattelujen perusteella liitot ja sarjat tarjoavat seuroille ja pelaajille tasaisin väliajoin tukea taistelussa ottelumanipulaatiota vastaan.

Tämän lisäksi esimerkiksi jääkiekon ja koripallon kilpapelaajilta edellytetään Suekin Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista.

SU:n Ramstedtin mielestä koulutuksien määrää pitäisi lisätä siten, että ne tapahtuisivat urheilijoilta urheilijoille.

– Ei ole tarpeeksi resursseja. Kova halu olisi edistää, mutta siihen ei ole mahdollisuutta monessakaan lajissa.