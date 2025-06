Salibandyn vedonlyöntiskandaali: Näin syyllisiä rangaistaan

Vedonlyöntikohussa kylpevä Salibandyliitto vaatii seuroilta toimia ongelman kitkemiseksi.

Julki tullut vedonlyöntiskandaali suomalaisessa salibandyssa aiheuttaa lajin maineelle merkittävän tahran, myöntää Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio.

– Ei nyt tietysti kovin suuri oraakkeli tarvitse olla, että näkee, että mainehaittaa on, Tapio sanoo.

– Itse ajattelen, että meillä on myös myös paikka näyttää, että yhteisönä tehdään toimenpiteitä sen eteen, että mainehaitta pysyy mahdollisimman vähäisenä. Mutta väistämättä tämä tahran jättää.

Salibandyliitto kertoi tiistaina, että Veikkaus oli omissa selvityksissään havainnut, että yhden miesten MM-kisaottelun ja yhden miesten F-liiga-ottelun vedonlyönnissä oli hyödynnetty sääntöjen vastaisesti sisäpiiritietoa. Sisäpiiritiedon hyödyntämiseen epäillään syyllistyneen useita miesten F-liigan pelaajia, seurojen toimihenkilöitä.

Tilanne on vakava, mutta Tapion mukaan yhteistyökumppanit eivät ole ainakaan vielä jättäneet kohun keskellä olevaa Salibandyliittoa.

– Tällä hetkellä yhteistyökumpaneilta ei ole tullut sellaista signaalia, että tällä olisi välittömiä vaikutuksia sopimuksiin tai sopimusten jatkoon.

Salibandyn vedonlyöntiskandaali nostaa väistämättä mieleen vuoden 1998 pesäpallon sopupeliskandaalin, jossa pelaajat sopivat otteluiden lopputuloksia ennalta, ja tietoja käytettiin vedonlyönnissä. Tapio korostaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole epäilyjä siitä, että otteluiden lopputuloksiin olisi pyritty vaikuttamaan vilpillisesti.

– Hyvä tehdä ero siinä, että mitään viitteitä salibandyn parissa ei ole, että ottelutuloksiin olisi pyritty vaikuttamaan. Se on ihan keskeinen ero, Tapio sanoo.

– En näe, että tämä on vertailukelpoista tähän pesäpallokysymykseen. Kun liikutaan vedonlyönnin parissa, ollaan vakavan asian äärellä. Sitä en väheksy olleenkaan. Mutta haluan uskoa, että tämä ei jätä ihan vastaava tahraa mitä pesäpallossa on silloin tapahtunut.

Toimet vajavaisia?

Salibandyn miesten F-liigan seurat kävivät tiistaina läpi tuoreita tietoja lajia ravistelevasta vedonlyöntiskandaalista Salibandyliiton kutsumana. Liiton johto myös palaveerasi etäyhteydellä Eerikkilässä leirillä olevien maajoukkuepelaajien kanssa.

– Pako myöntää, että ilmeet oli vakavia, Tapio sanoo.

Seurojen kanssa keskustelu oli Tapion mukaan niin ikään vakavamielistä. Vilpillinen toiminta tuli Tapion mukaan yllätyksenä.

– Kyllä seurat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja tarttuivat siihen aktiivisesti, hän sanoo.

– Moni oli siellä vielä vähän yllätysvaiheessa. Ei ollut kerennyt ihan loputtomasti tutustumaan aiheeseen.

Tilaisuudessa käytiin läpi, mistä tapauksessa on kysymys ja kerrottiin, minkälaisiin toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi ryhdytään.

Liitto vaatii muun muassa, että kaikki F-liigan, Inssi-divarin ja maajoukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt suorittavat kesäkuun loppuun mennessä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin Reilusti Paras -koulutukseen. Jatkossa koulutuksen suorittaminen ja siihen liittyvän kokeen läpäiseminen tulee sopimuksen teon ehdoksi.

– On korostettu, että jokaisen seuran tulee aloittaa välittömästi ne toimenpiteet siellä omassa yhteisössä ja huolehtia sillä tavalla omasta osuudestaan ongelman kitkemiseksi.

Sisäpiiritietojen, kuten kokoonpanotietojen leviämiseen puututaan tarkalla kammalla.

– On tärkeää tunnistaa kaikki ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin, kokoonpanotietoihin, ja varmistetaan, että näille henkilöile on laadittu sopimukset, joilla he sitoutuvat pitämään tiedot salassa.

Ovatko tämän tapaiset toimet aiemmin olleet vajavaisia? Onko koulutuksessa ollut puutteita?

– Varmasti on ollut puutteita. Pitää olla rehellinen. Onhan meillä ollut puutteita, jos tällaista on päässyt tapahtumaan, Tapio sanoo.

Kilpailukieltoa?

Tapauksen tutkinta on siirtynyt SUEKille, jolle Veikkaus toimitti materiaalit tiistaina. SUEK hoitaa tapauksen tutkinnan, mutta mahdollisista rangaistuksista päättää Salibandyliiton kurinpitoelin.

Jos epäillyt todetaan syyllisiksi, rangaistaan heitä sääntöjen mukaisesti.

– Lähtökohtaisesti sääntöjen puitteissa puhutaan määräaikaisesta kilpailukiellosta, Tapio sanoo.

– Mikä se määräsaikaisuuden pituus on, sen aika näyttää. Ei mennä asioiden edelle. Se on meidän säännöissä, mutta odotetaan, mitä SUEKin tutkinta tuottaa. Kun sen aika on, pohditaan sitten sitä asiaa.