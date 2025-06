Suomalaisessa salibandyssa paljastui laaja vedonlyöntihuijaus – useita pelaajia epäiltynä

Suomalaisessa salibandyssa epäillään laajaa vedonlyöntivilppiä, kertoo Salibandyliitto.

Veikkaus epäilee, että kahden salibandyottelun vedonlyönnissä on hyödynnetty sääntöjen vastaisesti sisäpiiritietoa. Kyseiset ottelut ovat 13. joulukuuta 2024 pelattu miesten MM-välierä Suomi–Norja ja 15. huhtikuuta 2025 pelattu miesten F-liigan välierä Classic–SPV.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole yleisesti saatavilla, ja jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi ottelun kulkuun tai ottelun vedonlyöntikertoimiin.

– Sisäpiiritiedon väärinkäytössä ei ole kyse siitä, että olisi vaikutettu lopputulokseen, vaan kyse on siitä, että joku antaa eteenpäin kokoonpanotietoja sellaisessa vaiheessa, kun ne eivät ole vielä julkisia. Tämän jälkeen joku käyttää vedonlyöntiin näitä sisäpiiritietoja taloudellista etua tavoitellakseen. Molemmat toimet ovat yksiselitteisesti kiellettyjä, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio sanoo tiedotteessa.

Tieto epäilyistä tuli Veikkaukselta Salibandyliiton johdolle kesäkuun alussa. Asian tutkintaa jatkaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK.

Useita pelaajia epäiltynä

Salibandyliiton mukaan MM-välieräottelussa sisäpiiritietoa vaikuttavat käyttäneen hyväkseen vedonlyönnissä useta maajoukkueen ulkopuoliset liigapelaajat ja toimihenkilöt.

Classic–SPV-otteluun liittyen vedonlyöjillä on havaittu joko hyvin läheinen tai ainakin olemassa oleva selkeä kytkös Classiciin, tiedotteessa kerrotaan. SPV:hen ei ole havaittu mitään kytköksiä.

Pelaajien tai muiden ottelupöytäkirjaan merkittyjen henkilöiden tai ylimmän seurajohdon ei ole havaittu lyöneen ottelusta vetoa Veikkaukselle.

Salibandyliiton mukaan yksi F-liigajoukkueen toiminnan ytimessä oleva henkilö on lyönyt viime kauden aikana useita vetoja ennen kokoonpanotietojen julkistamista. Vetoa hän on lyönyt myös oman joukkueensa tappion puolesta.

– Asiasta kuultuamme olimme luonnollisesti hyvin pettyneitä ja toiminta on täysin tuomittavaa. Olemme todella pahoillamme, että näin on tapahtunut. Tällainen toiminta on vastoin moraalia, etiikkaa, sääntöjä ja sopimuksia, toiminnanjohtaja, Tapio sanoo.

Sisäpiiritiedon hyödyntämisen lisäksi yli kymmenen miesten F-liigan pelaajan, toimihenkilön tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueisiin olevien henkilöiden tiedetään lyöneen vetoa viime kauden aikana F-liigan otteluista. Tämä on säännöissä kiellettyä.

Kymmeniä tuhansia euroja

Yksittäiset vedot ovat tiedotteen mukaan olleet muutamista euroista satoihin euroihin. Veikkauksen tutkimuksissa on esiin noussut erityisesti yksi viime kaudellakin F-liigassa pelannut pelaaja, jonka vedonlyöntiin liittyy Veikkauksen analyysin perusteella poikkeuksellisia, selkeästi sääntöjen vastaisia piirteitä.

Tiedotteen mukaan pelkästään viime kauden aikana epäilyttäviä ja kiellettyjä salibandyvetoja lyötiin kymmenillätuhansilla euroilla. Analyysi ja data osoittavat toiminnan jatkuneen poikkeuksellisen suurilla summilla myös aikaisemmilla kausilla.

Vedonlyöntikielto sekä sisäpiiritiedon käyttämisen ja levittämisen kielto on kirjattu selkeästi Salibandyliiton kilpailusääntöihin sekä F-liigan ja siellä toimivien henkilöiden allekirjoittamiin sopimuksiin.

– Meidän tehtävämme on varmistaa, että nämä tapaukset selvitetään. Sen jälkeen yksiselitteinen tavoite on varmistaa, ettei näin tapahdu enää koskaan. Tulemme yhdessä SUEK:n kanssa tekemään kaikkemme, että syylliset löytyvät. Sen jälkeen tulemme asettamaan heille rangaistuksia, Tapio sanoo.