Skandaalissa kuohuu – Peter Kotilainen ryhtyy toimiin: "Tällä on tosi isot vaikutukset" Peter Kotilainen (arkistokuvassa) avaa saaneensa kahden kuukauden kilpailukiellon. Julkaistu 03.12.2025 18:11 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Kahden kuukauden kilpailukiellon salibandyn vedonlyöntiskandaalissa saanut Peter Kotilainen aikoo ryhtyä toimenpiteisiin. Suomalaista salibandyä koskeneessa vedonlyöntiskandaalissa langetettiin tänään keskiviikkona kilpailukiellot 80 henkilölle. Yksi pannan saaneista on lajin kaksinkertainen maailmanmestari, Seinäjoen Peliveljiä edustava Peter Kotilainen. Kotilainen avaa saaneensa tammikuun loppuun kestävän kahden kuukauden kakun. Sama langetettiin selkeästi suurimmalle osalle rangaistuista, kaikkiaan 73 henkilölle. Sanktioiden pituus vaihteli kahdesta kuukaudesta seitsemään kuukauteen. Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän puheenjohtaja, urheiluoikeuden asiantuntija ja juristi Olli Rauste kertoo MTV Urheilulle, että koventavia asianhaaroja ovat olleet yli 10 vedon lyöminen ja vetojen lyöminen yhteensä yli 200 eurolla. – Koventavia seikkoja ovat lisäksi vedonlyöminen oman joukkueen ottelusta ja erityisesti vedonlyöminen omaa joukkuetta vastaan, Rauste ynnää. Vuosiin 2021–25 suomalaisessa salibandyssä kohdistetusta tutkinnasta vastasi Suomen urheilun eettinen keskus. Tutkinta suunnattiin epäiltyihin sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksiin kahdessa ottelussa, minkä lisäksi tutkittavana oli vedonlyöntikiellon rikkomuksia, joissa pelaajien, toimihenkilöiden tai muuten läheisessä yhteydessä joukkueeseen olleiden epäiltiin lyöneen vetoa F-liigan otteluista. Sopupelaamista ei tutkimuksissa havaittu.





"Ei tämä näin voi mennä"

Uransa aikana kärsimästään rahapeliriippuvuudesta julkisesti puhunut Kotilainen pitää rangaistuksia ylimitoitettuina. Hän kokee, että kaksi kuukautta on salibandyssä todella kova panna taloudellisten menetysten ollessa merkittäviä.

– Tällä on tosi isot vaikutukset. Monen seuran tulevaisuuskin on uhattuna, koska on seuroja, jotka kärsivät paljon. Jonkun seuran liigahomma voi loppua kokonaan. On yksittäisiä pelaajia, jotka menettävät kahden kuukauden aikana ihan palkkatuloja, Kotilainen kommentoi puhelimitse.

31-vuotias salibandyhuippu kertoo aina toimineensa sen mukaisesti, ettei veikkaa omia pelejä.

– Itselläni on esimerkiksi olut kausia, jotka ovat olleet pidemmän aikaa ohi. Veikkasin sitten näitä loppupelejä, kolme lappua yhteensä 45 eurolla. Muutaman euron lappuja, joissa ei ollut todellakaan minkäännäköistä tarkoitusta sääntöjä rikkoa ja joissa oli muita kuin omia pelejä.

Kotilaisen mukaan vastaavaa on tehty vuosia, säännöstö on ollut epämääräistä eikä kukaan ole hyötynyt "yhtään mitään". Hän kokee, että "tosi mitättömästä asiasta tehtiin hirveä haloo".

– Joitakin piti saada rangaistua. Tästä poimittiin koville sanktioille muutaman euron inhimillisiä erheitä tehneitä pelaajia ja toimihenkilöitä, jotka eivät ole todellakaan yrittäneet mitään vilpillistä taloudellista hyötyä.

– Jotain hupivetoja on muutamalla eurolla lyöty. Nyt niistä sitten kärsitään isosti. Ei tämä näin voi mennä.

Kotilainen aikoo ryhtyä vastatoimiin.

– Aion tehdä vastineen, mihin sen pystyy tekemään. En vielä tarkalleen tiedä, mihin sen voi tehdä, mutta vien sen sinne asti, mihin pystyy.

– Kai Suomessa oikeusturva aika hyvä on. Katsotaan, mihin asti tämän pystyy viemään. Minä luulen, että tämän voi viedä aika pitkällekin.

F-liigan toimitusjohtaja: Erittäin vakava tilanne

F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen avaa, että tänään rangaistuksia saaneista F-liigassa pelaa tällä kaudella 53 pelaajaa. Hän toteaa rangaistusten olevan lajihistorian laajimpia.

– Tämä on erittäin vakava tilanne ollut alusta saakka, ja kyllähän nämä rangaistusten laajuudet siitä kertovat, Nurminen lausuu.

Hän korostaa, että sopupelaamista ei ole havaittu.

– Tutkinta keskittyi sopimusrikkomuksiin. Kyseessä on pelaajan tai toimihenkilön tekemä sopimus seuraavasta liigakaudesta.

Nurminen arvioi, että rikkomuksissa on yleisesti kyse ajattelemattomuudesta ja huolimattomuudesta, jossa osa ei ole muistanut allekirjoittamiensa sopimusten sisältöä, ja harkintakyky on pettänyt.

Millaisin toimin F-liiga aikoo varmistaa, ettei vastaava pääsisi enää toistumaan?

– Kyllä se on vuorovaikutus seurojen kanssa. Olemme tämän kauden osalta tehneet pelaaja- ja toimihenkilösopimukseen kirjauksia, ulotimme siihen myös toiseksi korkeimman sarjatason eli Inssidivarin pelaajat. Tämä on ehkä palloilulajiemme keskuudessa yksi laajimmista vedonlyöntiin liittyvistä sopimuskirjauksista.

– Paitsi ettei lyödä vetoa oman sarjan peleistä, ei myöskään saman lajin sisällä muiden sarjojen peleistä. Se on hyvin tärkeää.

Pelaajilta tullaan Nurmisen mukaan myös vuosittain vaatimaan diplomeja suoritetuista Suekin koulutuksista. Vedonlyöntitematiikasta aiotaan lisäksi järjestää erityiset osiot vuotuisissa sarjapalavereissa.

– Valistaminen on äärimmäisen tärkeää. Uskon, että seurat tässä ovat hyvin tärkeässä asemassa ja mielellään huolehtivat, ettei tämä toistu. Kun uudet sopimukset solmitaan, myös pelaajat ja toimihenkilöt tietävät, mitä sopimuksessa lukee.