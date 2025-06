Uutta tietoa salibandyn uhkapeliskandaalista – tällaisia kohteita huijarit pelasivat

Suomen Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio avaa tiistaina julkisuuteen tuodun salibandyn vedonlyöntiskandaalin taustoja.

Salibandyliitto kertoi tiistaina, että Veikkaus epäilee, että kahdessa salibandyottelussa on hyödynnetty sääntöjen vastaisesti sisäpiiritietoa.

Kyseiset ottelut ovat MM-kisojen Suomi–Norja-ottelu (13. joulukuuta 2024) ja F-liigan välieräpeli Classic–SPV (15. huhtikuuta 2025).

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole yleisesti saatavilla, ja jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi ottelun kulkuun tai ottelun vedonlyöntikertoimiin.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapion mukaan Suomen MM-kisaottelun osalta kyse on vedonlyöntikohteesta, jossa on mahdollista veikata, kumpi pelaaja tekee ottelussa enemmän maaleja.

– Vaihtoehtona on ollut myös, että saman verran. Molemmat (kohteen) pelaajat ovat olleet kokoonpanossa, mutta pelaavien ketjujen ulkopuolella.

– Ennen kokoonpanotietojen julkistusta on siihen tasapelikohteeseen tullut täysin poikkeuksellinen määrä vedonlyöntiä, Tapio kertoo.

Toiminnanjohtajan mukaan Norja-ottelu nousi Veikkauksen huolenaiheeksi jo joulukuussa MM-kisojen aikaan.

– Mitä tulee Suomi–Norja-maaotteluun, niin sen yhteydessä on jo silloin saatu selvityspyyntö, joka ei poikinut jatkotoimia. Liittyen epätavalliseen vedonlyöntikäyttäytymiseen. Veikkaus oli silloin tyytyväinen selvitykseen, Tapio jatkaa.

F-liigan Classic–SPV-ottelussa kyse oli tamperelaisseuran kokoonpanopuutoksista. Classicilta puuttui useita avainpelaajia, muun muassa molemmat maalivahdit.

– Classicilta puuttui avainpelaajia sairastelun vuoksi. Muun muassa kaksi maalivahtia. Ottelussa lyötiin poikkeuksellisen paljon SPV:n voiton puolesta.

Classic–SPV-otteluun liittyen vedonlyöjillä on havaittu joko hyvin läheinen tai ainakin olemassa oleva selkeä kytkös Classiciin. Tapio korostaa, että SPV:n osalta minkäänlaisia kytköksiä ei ole.

– PIdämme tätä erittäin tuomittavana. Tulemme tekemään kaikkemme, ettei näin tapahdu enää koskaan.

Vedonlyöntivilpistä epäillään useita maajoukkueen ulkopuolisia liigapelaajia ja toimihenkilöitä. Liitto ei ole tietoinen henkilöllisyyksistä. Se aloittaa kuitenkin järeät korjaavat toimet, jotta nyt esiin tullut toiminta loppuu välittömästi.

– Meillä ei ole tietoa henkilöiden nimistä tai tarkemmista kokonaisuuksista. Se on asia, jonka SUEK selvittää, Tapio päättää.

Rikosasia?

Veikkauksen selvityksissä paljastui, että ainakin yli kymmenen miesten F-liigan pelaajaa tai toimihenkilöä oli viime kaudella lyönyt vetoa sarjan otteluista, mikä on säännöissä kiellettyä.

Turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti Veikkauksesta kertoo, että koko vyyhti alkoi aueta joulukuisen Suomi-Norja-ottelun jälkeen.

– Ollaan kohdistettu näihin kahteen peliin ja joukkueisiin selvityksiä. Siinä yhteydessä on havaittu, että on toistakymmentä pelaajaa tai toimihenkilöä tai taustoiltaan läheiset yhteydet joukkueeseen omaavia henkilöitä, joilla on ollut tämän tyyppistä vedonlyöntitoimintaa.

Lahti ei paljasta, onko Veikkaukselle koitunut tappioita toiminnan seurauksena.

– Me ei kommentoida liikevaihtoon liittyviä asioita. Nämä ovat meille liikesalaisuuksina käsiteltäviä asioita.

Onko sisäpiiritiedon käyttäminen vedonlyönnissä rikosasia?

– Tämä on sellainen asia, mitä SUEK tulee selvittämään, ja me annetaan heille tutkintarauha. He sitten ilmoittavat, mikäli tässä on tarpeen myös ottaa poliisiasiana asia käsittelyyn.

Rikosilmoitusta Veikkaus ei ole tapauksesta ainakaan vielä tehnyt.

Vaikuttaako tämä tapaus salibandyn asemaan Veikkauksen listoilla?

– Ei ole tämän tyyppistä päätöstä vielä tehty.

– On vastaanotettu Salibandyliiton puolelta heidän ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet, mitä he suunnitelevat tämän tapauksen seurauksena. Näitten pohjalta tehdään sitten myöhemmin päätöksiä yhteistyökumppanuuksista.

Päivitys klo 16.02: Lisätty Veikkauksen kommentit.