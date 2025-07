Salibandyn vedonlyöntiskandaalista tihkuu tietoja – tutkinta edennyt "hyvässä hengessä"

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on päässyt alkuun salibandya ravistelevan vedonlyöntiskandaalin tutkinnassa. SUEK on saanut tapauksista parisenkymmentä ilmoitusta.

SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen kuvailee tutkinnan edenneen, mutta hitaasti.

– Kaikilla on loma-aika, ihmisten tavoittaminen on vähän hankalaa.

Ikonen uskoo tutkinnan saavan vauhtia, kun elokuu koittaa. Tarkoituksena on edelleen viedä tutkinta maaliin ennen uuden kauden alkua.

Salibandyliitto kertoi kesäkuussa Veikkauksen havainneen suomalaisessa salibandyssa sisäpiiritiedon väärinkäyttämistapauksia vedonlyönnissä. Epäiltynä tapauksissa on useita miesten F-liigan pelaajia ja joukkueiden taustahenkilöitä.

SUEK sai tapauksen materiaalit haltuunsa juhannusviikolla ja käynnisti tutkinnan.

Ikosen mukaan tutkinta on alkanut "hyvässä hengessä". Tapauksessa epäiltynä olevia on saatu jututettua.

– Ihan hyvin ollaan tietoja saatu. Sanotaanko, että yhteistyöhalukkuutta on ollut ja halukkuutta selvittää asiaa, Ikonen sanoo.

– Kun on isommasta ja säännöllisestä vedonlyönnistä kyse, se vaatii vähän enemmän aikaa ja paneutumista meiltä. Jos on yksittäinen tai yksittäisiä hyvin pienillä panoksilla tehtyjä vetoja, ne ovat yksinkertaisia tapauksia. Niistä on aika nopeasti koostettavissa tiedot. Tämä on kokonaisuus, jossa on paljon vaihtelua.

Salibandyliitto kehotti vedonlyöntiskandaalista tiedottaessaan asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan tietonsa SUEKille. Ikosen mukaan SUEKin Ilmo-palveluun on tullut parisenkymmentä ilmoitusta.

Hän sanoo, että ilmoituksista voi hyvin olla apua tutkinnassa.

– Jos on tehty anonyymi ilmoitus, se voi olla meille taustatietona, jota voi ehkä hyödyntää. Aina pitää tiedon luotettavuus arvioida, Ikonen sanoo.

– Jos on joku ilmoittanut niin, että on yhteystiedot mukana, kyllä me sitten otetaan yhteyttä, kuullaan ja haastatellaan tarkempia tietoja varten.