Useat Suomen naisten salibandymaajoukkueen pelaajat joutuivat sunnuntain MM-pronssipelin jälkeen niin rajun vatsataudin kouriin, että yli puolet pelaajista ei päässyt Tshekistä suunnitellusti kotimaahan.

Joukkueen paluumatka alkoi sunnuntain ja maanantain välisenä aamuyönä bussilla Ostravasta Prahaan ja sen jälkeen lentäen Suomeen. Vatsataudin takia kymmenkunta henkilöä jäi Ostravaan hotelliin. Lisäksi muutaman Suomen joukkueen jäsenen kotimatka tyssäsi bussimatkan jälkeen, ja he jäivät Prahaan lentokenttähotelliin.

– Sen verran huonovointisia olivat, etteivät pystyneet bussilla tulemaan tai lentämään. Ei tunnelma tosiaan kovin riehakas ole. Loput Suomeen päätyneet odottelevat, että vieläköhän se tauti iskee. Ensimmäistä kertaa käy näin, että puolet joukkueesta jää kisamaahan, Suomen joukkueenjohtaja Jari Oksanen sanoi Salibandyliiton tiedotteessa.

Kovia kokenutta joukkuetta piristi presidentti Alexander Stubbin onnittelukirje MM-pronssista.

– Ajatukset ovat heissä, jotka ovat voineet huonosti. Toivotaan, että pääsevät mahdollisimman pian turvallisesti kotiin. Loppuu kärsiminen siellä. Oikeastaan tämä on tragikoominen tilanne. Hyvällä joukkuehengellä on tähän asti taisteltu, kotimaahan päässyt joukkueen kapteeni Veera Kauppi sanoi.