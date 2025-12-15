Myös Tschöpin maajoukkueura rumasti pakettiin

Myös Ruotsin Moa Tschöp , 33, päätti maajoukkueuransa. Hän ei saanut pelata kahdessa viime ottelussa, mikä närkästytti niin ikään Wijkiä.

– Heillä on ollut pitkät ja hienot urat, ja he ovat merkinneet uskomattoman paljon ruotsalaiselle salibandylle. Se on yksinkertaisesti arvotonta.