Ruotsin tähden Emelie Wibronin huima maajoukkueura päättyi penkillä istuen salibandyn MM-pronssiottelussa Suomea vastaan. Tapaus tyrmistyttää pelaajalegendaa.
Emelie Wibron, 33, on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä salibandypelaajista, ennätysnainen MM-kultamitalien, maaotteluiden, tehopisteiden määrässä. Maailmanmestaruuksia ruotsalainen on voittanut seitsemästi, ja hänet on nimetty maailman parhaaksi vuonna 2022.
Tähden meriitit eivät paljon painaneet Ruotsin valmennuksen pelaajapolitiikassa Wibronin uran viimeiseen maaotteluun. Sunnuntain MM-pronssimatsissa Suomea vastaan pelaajasuuruus jätettiin tylysti penkille.
Kuusinkertainen maailmanmestari, nykyinen Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Anna Wijk ei tätä sulata.
– Hän on ilmoittanut, että tämä on hänen viimeinen maaottelunsa eikä saa pelata minuuttiakaan. On selvää, että se on arvoton loppu, Wijk sanoi.
Ruotsi koki fiaskon jäämällä ensimmäistä kertaa historiassaan ilman MM-mitalia: Suomi löi länsinaapurinsa Tshekin Ostravassa maalein 6–4.