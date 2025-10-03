Salibandyn kilpailusäännöistä löytyy varsin yksiselitteinen linjaus vedonlyöntikiellon rikkomisen seuraamuksista. Valtavaksi paisuneen vyyhdin mahdollisten rangaistusten langettaminen voi viedä kuukausia.

Suomen urheilun eettinen toimikunta SUEK kertoi maanantaina, että salibandyn vedonlyöntivilppiä koskeva tutkinta on valmistunut. Suekin mukaan vedonlyöntirikkomuksia tutkittiin vuosilta 2021–2025. Tutkinta kohdistui 114:ään sääntöjen alaiseen pelaajaan ja seuratoimihenkilöön, jotka ovat lyöneet yli tuhat kertaa vetoa pääsarja F-liigasta tai toiseksi korkeimmasta sarjatasosta Divarista.

– Olemme todella pettyneitä siihen, että niin monella laji-ihmisellä on harkintakyky pettänyt jo vuosien ajan. On ollut yllättävää, että tämä on paljastunut tässä laajuudessa. Toivoa sopii, että jatkossa tehdään kaikki voitava, että tämä ei ikinä enää toistu, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo MTV Urheilulle.

Jopa kuukausien odotus

Vedonlyöntisääntöjä rikkoneiden henkilöiden mahdollisista rangaistuksista säätää Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä (KKR). Nurminen arvioi, että päätöstä rangaistuksista saadaan odottaa vielä pitkään.

– Oma arvioini on ennemmin kuukausia kuin viikkoja. Kun jokainen epäilty, tutkinnan alla oleva henkilö, vaatii erillispäätöksen, ja jokaiselle pitää antaa mahdollisuus antaa vastineensa, ja sihenkin pitää varata kohtuullinen aika, niin kyllä tämä väistämättä vie vielä jokusen ajan ennen kuin saadaan päätöksiä KKR:n toimesta nähtäväksi.

Nurminen ei osaa arvioda, minkälaisia rangaistuksia tapauksessa tullaan langettamaan. Todetut rikkomukset ovat eri tasoisia, joten rangaistusten kirjo lienee laaja. SUEKin mukaan kymmenen eniten vedonlyöntikieltoa rikkonutta henkilöä ovat olleet eri rooleissa pelaajana, urheilujohtajana, managerina, apuvalmentajana ja huoltajana. Heidän osuutensa kaikista rikkomuksista on noin 80 prosenttia.

– Toivoa sopii, että jos sääntöjä on rikottu, niin sääntörikkomuksista kuuluu saada jonkinlaisia seuraamuksia. Mutta minkä suuruisia? Uskon että KKR:ssä on riittävää osaamista linjata tekojen moitittavuus, Nurminen sanoo.

– Valitettavasti tästä tulee ennakkopäätös meidän lajiin. Tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut.

Salibandyn kilpailusäännöt ovat vedonlyöntivilppien suhteen varsin selkeät. Sääntöjen pykälä 14 käsittelee vedonlyöntikieltoa seuraavin sanoin.

"Joukkueen edustajat (pelaajat, toimihenkilöt, taustahenkilöt) eivät saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai farmijoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista", säännöissä sanotaan.

"Tämän pykälän rikkomisesta määrätään määräaikainen kilpailukielto."

Mikä vaikutus sillä olisi miesten F-liigalle, jos suuri määrä pelaajia määrättäisiin kilpailukieltoon kesken kauden?

– Aikaisemmin on julkisuudessa ollut tieto, että tutkinta kohdistuu kaikkiin F-liigan joukkueisiin ja siellä toimiviin pelaajiin tai taustahenkilöihin, ja nyt kun en osaa ottaa kantaa siihen, missä määrin kyse on pelaajista tai taustahenkilöistä, on vaikea ajatella, tulevatko seuraamukset, mahdolliset toimitsija- tai pelikiellot kohdistumaan enemmän johonkin joukkueeseen kuin toiseen joukkueeseen. Siksi on todella vaikea arvioida voimasuhteita. Varmaan jonkinlainen vaikutus sillä on, Nurminen sanoo.

– Seurat ovat varmaan jollain tavalla varautuneet tai tietoisia ainakin, että se on mahdollista. Aikataulua on vaikea ennustaa.

Yleisömäärä säilynyt ennallaan

Salibandyn vedonlyöntivyyhti hakee laajuudessaan vertaistaan suomalaisessa urheilussa. Yleisö ei kuitenkaan ole hylännyt skandaalin kourissa kärvistelevää miesten F-liigaa syyskuussa alkaneella uudella kaudella. Sarjan yleisömäärät ovat säilyneet alkukaudesta viime vuoden tasolla.

Sarjassa syyskuussa pelatut 25 ottelua vetivät katsomoihin keskimäärin 610 katsojaa ottelua kohden, mikä on lähes tarkalleen sama määrä kuin viime vuoden syyskuussa. Vuosi sitten syyskuun 25 ottelun yleisökeskiarvo miesten F-liigassa oli 611.

– En sanoisi, että se on yllätys. Pyrkimys on siihen, uskotaan että lajilla on vetovoimaa kaudesta toiseen. Pyrimme kasvattamaan sitä joukkoa, joka seuraa otteluita paikanpäällä ja myös muilla tavoin median välityksellä.