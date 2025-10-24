Poliisi epäilee 19-vuotiaan äidin murhanneen alle viikon ikäisen lapsensa. Naisen avomiestä ei vaadita vangittavaksi.

Poliisi on jatkanut jutun esitutkintaa tekemällä muun muassa tarvittavia kuulusteluja.

– Pääepäilty on tutkintavankina ja muiden osallisuutta tapahtumainkulkuun selvitetään. Tässä vaiheessa muita ei ole esitetty tai en ole esittämässä vangittavaksi, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Maria Hietajärvi kommentoi MTV Uutisille sähköpostitse.

Sen tarkemmin Hietajärvi ei kommentoi tapausta tai sen tutkintaa. Poliisi tiedottaa asiasta lisää maanantaina.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi 23-vuotiaalle avomiehelle avustajan murhaepäilyn vuoksi, mutta nyt näyttää siltä ettei häntä tulla vangitsemaan. Miehen avustaja ei suostunut torstaina kommentoimaan asiaa mitenkään.

Poliisi epäilee 19-vuotiaan äidin murhanneen alle viikon ikäisen lapsensa kerrostaloasunnossaan Lohjalla 17. lokakuuta. Nainen vangittiin 21. lokakuuta.

Poliisi on aiemmin kertonut, että teossa on suunnitelmallisuuteen liittyviä seikkoja.

Naiselta tai mieheltä ei löydy aiempia rikostuomioita. Nainen on kuitenkin ollut taloudellisessa ahdingossa, ja hänellä on käräjäoikeudessa vireillä velkomusasioita. Lisäksi hänellä on vireillä ulosottoasia osamaksuihin liittyen.

23-vuotias mies aiheutti puolestaan maaliskuussa erikoisen tilanteen Helsingissä, kun hän juoksi päihtyneenä kentälle kesken jalkapallo-ottelun. Hän pääsi pelaajien luokse ennen kuin järjestyksenvalvojat ottivat hänet kiinni.

Mies harasi tuolloin niin rajusti vastaan, että hänet jouduttiin raudoittamaan.

Syyttäjä tuomitsi miehen järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta ja järjestysrikkomuksesta 224 euron sakkoihin. Lisäksi hän joutui maksamaan yhteensä 80 euron rikesakkokorotuksen ja rikosuhrinmaksun.

Vuonna 2023 miestä epäiltiin näpistyksestä. Hän oli jättänyt maksamatta itsepalvelukassalla 8,74 euron ostokset Lohjan S-marketissa. Syyttäjän päätöksellä jutun esitutkinta kuitenkin lopetettiin, koska kyse oli vähäisestä teosta.