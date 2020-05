Pienen lapsensa surman myöntänyt vantaalaisäiti määrättiin mielentilatutkimukseen

Naisen epäillään surmanneen noin 2-vuotiaan lapsensa kotonaan Vantaan Kaivokselassa keskiviikkona 29. huhtikuuta. Nainen on ollut tutkintavankina viime kuun lopulta saakka.

Poliisi on vaiennut teon motiiveista ja olosuhteista. Tekoon on kuitenkin kerrottu liittyvän jonkinasteista suunnitelmallisuutta.

Aiemmin on kerrottu, että nainen ilmoitti henkirikoksesta poliisille itse. Tutkinnanjohtaja Mikko Minkkinen on sanonut, että nainen on kertonut tekoon johtaneista seikoista avoimesti ja ollut yhteistyökykyinen.