Pienen lapsensa murhasta epäilty nuori vantaalaisäiti vangittiin – nainen on myöntänyt teon

Nainen vangittiin murhasta todennäköisin syin epäiltynä ja passitettiin tutkintavankeuteen. Asiassa on nostettava syyte heinäkuun loppuun mennessä.

Poliisin mukaan nainen on myöntänyt aiheuttaneensa lapsensa kuoleman. Poliisin mukaan naista on ehditty kuulustella kerran, ja nainen on ollut yhteistyöhaluinen. Poliisi ei kerro kuolleen lapsen sukupuolta, mutta paljastaa, että perheeseen kuuluu lapsen ja naisen lisäksi muita henkilöitä.