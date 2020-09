Vauva vammautui saatuaan kymmenkertaisen määrän syöpälääkettä, kärsii yhä kivuliaista kohtauksista – savolaislääkäreille tuomio

Itä-Suomen hovioikeus on tuominnut kaksi lääkäriä vammantuottamuksesta, sillä he antoivat alle puolivuotiaalle vauvalle kymmenkertaisen määrän syöpälääkettä vuonna 2015. Oikeuden mukaan lääke on aiheuttanut poikkeuksellista haittaa lapsen elämänlaadulle ja tämä kärsii yhä kivuliaista kohtauksista.