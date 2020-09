Kätilö varasti erittäin vaarallista fentanyyliä synnytyssaleista Kuopiossa – selvisi sakoilla, ei menettänyt ammattiaan

Vaarallisin opioidi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan fentanyyli on tavanomaisista opioideista kaikkein vaarallisiin. Fentanyyli on painoyksikköä kohden 50–100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini tai heroiini. Kyseessä on siis erittäin vaarallinen huumausaine, jonka yliannostus voi johtaa nopeasti hengityslamaan. Yliannostus puolestaan voi tapahtua erittäin herkästi aineen voimakkuuden vuoksi.