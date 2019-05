Vauvalle kymmenkertaisen määrän syöpälääkettä määränneet lääkärit valittivat tuomiostaan – vakavasti vammautuneen lapsen perhekään ei tyytynyt ratkaisuun

Myös asianomistajat valittivat

Sairaala muutti käytäntöjä

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan lastentautien osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Pekka Riikonen on aiemmin kommentoinut MTV Uutisille, että sairaala on tapauksen jälkeen muuttanut lääkemääräyksiin liittyviä käytäntöjään siten, ettei vastaavaa virhettä pääsisi enää jatkossa tapahtumaan.

– On vaikea ymmärtää jälkikäteen, miten se (virheellinen lääkemääräys) on päässyt menemään läpi. Siinä oli silloinkin määräävän lääkärin lisäksi kaksi tarkastuspistettä. Nyt ohjeistuksia on tarkennettu, Riikonen sanoi maaliskuussa.