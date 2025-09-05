HBO-dokumentti Julius Kivimäestä julki – tekijät kertovat, miksi rikolliselle Vastaamo-hakkerille annetaan julkisuutta

Kyberrikollisesta Julius Kivimäestä julkaistiin tänään HBO Maxilla neliosainen dokumenttisarja.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodosta tuomitun Julius Kivimäen rikosrekisteristä löytyy pitkä lista kansainvälisestikin huomioituja kyberiskuja.

Nyt Kivimäen matka teinihakkerista kansainvälisesti etsityksi verkkorikolliseksi on julkaistu dokumenttisarjan muodossa. Kivimäki ja HBO Maxilla julkaistu dokumentti on herättänyt kiinnostusta laajasti. Esimerkiksi New York Post julkaisi elokuun lopulla kattavan jutun Kivimäestä.

Sarjassa käy ilmi, että Kivimäki on muun muassa pakottanut amerikkalaisen matkustajakoneen hätälaskuun, pimentänyt PlayStation-palvelimet maailmanlaajuisesti ja järjestänyt useita vaarallisia SWAT-iskuja muun muassa FBI-erikoisagentin perheen kotiin.

FBI:n etsityimpien kyberrikollisten listalle kuulunut Kivimäki päästetään itsekin ääneen dokumenttisarjassa ”Most wanted: Julius Kivimäki”.

Suomessa Kivimäki tunnetaan ennen kaikkea Vastaamon tietomurrosta tuomittuna. Vastaamon tietomurto oli Suomessa ennennäkemätön rikoskokonaisuus – uhreja oli noin 33 000.

Kritiikkiä on jo ennen dokumentin julkaisua virinnyt siitä, että Kivimäki saa nyt omalla dokumenttisarjalla lisää haluamaansa julkisuutta.

Näin tekijät vastaavat

Sarjan tuottaja Joni Soila ja ohjaaja Sami Kieksi kertovat ymmärtävänsä ihmisten huolen. Dokumenttisarjan neljännessä jaksossa kuullaankin uhria sekä uhrien juristeja.

– Kyllä uhrien ääni on ollut minullekin todella tärkeä asia tuoda esille, ja mielestäni se siinä neljännessä jaksossa toteutuu, Kieksi totesi Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina.

Kieksi muistuttaa, että journalismiin kuuluu myös epämiellyttävien asioiden käsitteleminen.

– Mielestäni tämä ei mitenkään häntä (Kivimäkeä) glorifioi. Päinvastoin Kivimäki itse aiheuttaa itselleen sen, minkälainen kuva tuosta hänelle tulee.

Soila puolestaan toteaa, että vaikka Vastaamon tietomurto oli äärimmäisen järkyttävä tapahtuma, vielä on vaikea arvioida, onko dokumentti katsojille sisällöllisesti järkyttävää.

Hän huomauttaa, että rikolliset ovat esiintyneet mediassa kautta historian.

– Kysehän on siitä, kuinka media tuo näitä asioita esille.

Minkälainen dokumenttisarja on kyseessä? Katso Soilan ja Kieksin haastattelu kokonaisuudessaan artikkelin videolta!