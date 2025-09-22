Helsingin hovioikeudessa jatkuu tänään Psykoterapiakeskus Vastaamon jutun käsittely.

Käräjillä vuosien vankeuteen tuomittu Aleksanteri Kivimäki saapui hovioikeuteen vapaalta jalalta.

Hovioikeus päätyi toissa viikolla päästämään Kivimäen vapaaksi hänen kuulemisensa jälkeen.

Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäki ja asianajajansa Peter Jaari (vas.) Helsingin hovioikeudessa Helsingissä.Lehtikuva

Hovioikeuden mukaan Kivimäen vankeudessa jo istuma aika puolsi vapauttamista. Kivimäki oli ollut vangittuna yhteensä noin kaksi ja puoli vuotta.

Ennen tämänpäiväisen istunnon alkua Kivimäki jutteli hyväntuulisen oloisena jutun muiden osapuolten kanssa. STT:lle hän kertoi saapuneensa oikeuteen tänään "ihan hyvillä mielin".

– Olen viettänyt ihan normaalia elämää, hän vastasi kysymykseen siitä, mitä on tehnyt päästyään vapauteen.

Vaatii syytteiden hylkäämistä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden ja puolen vuoden vankeuteen. Tuomio tuli törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Hovioikeudessa Kivimäki vaatii, että häntä vastaan ajetut syytteet hylätään tai ainakin rangaistusta alennetaan.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä.

– Kivimäki on julkaissut internetissä yhteensä noin 33 000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa eri erässä. Hän on aiheuttanut rikoksellaan suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa, koska tiedot ovat olleet erityisen arkaluonteisia, tuomiossa sanottiin.

Syyttäjät vaativat hovioikeudessa Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta, joka olisi ollut rikosten enimmäisrangaistus. Käräjäoikeus otti lieventämisperusteena huomioon sen, että Kivimäki oli ryhtynyt oikeudenkäynnin aikana sopimaan ehdollisista sovinnoista tuhansien korvausvaatimuksia esittäneiden asianomistajien kanssa.

