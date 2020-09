Suomen koronakriisin ydin siirtyi keskiseen Suomeen – jos Etelä-Savo olisi ulkomailla, sieltä saapuvat pistettäisiin karanteeniin

Kaikissa näistä alueista koronatartuntojen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on hätyytellyt noin 30 kappaletta 100 000 asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuus on Etelä-Savossa, jossa luku on peräti 34,4. Vertailun vuoksi Uudellamaalla ilmaantuvuus on 16,1. Koko maan keskiarvo on 11,3.