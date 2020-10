Vaasan alueella ollaan jo lähellä koronaepidemian leviämisvaihetta – sairaanhoitopiiri ottaa kovemmat suositukset käyttöön: "Tilanne ei ole hyvä"

Sosiaali- ja terveysministeriön määritelmien mukaan leviämisvaihe on vaiheista pahin, sillä silloin tilanne on siirtymässä hallitsemattomaksi.

– Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 43,5. Jos pelkkää Vaasaa tarkastellaan, niin luku on jo yli 80. Positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista on yli kahden prosentin, ja tartuntojen päivittäinen kasvunopeus yli 10 prosenttia. Jäljityksiä ei ole kaikkia pystytty enää tekemään, joten tilanne ei ole hyvä, hän toteaa.