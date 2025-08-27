Varsinais-Suomessa paljastui maksusitoumushuijaus: "Tappio jää yritysten katettavaksi"

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia, joilla on onnistuttu huijaamaan yrityksiä.

– Viime viikkoina on tullut ilmi useita Varhan nimissä tehtyjä väärennettyjä maksusitoumuksia, joiden avulla on yritetty hankkia ja myös saatu haltuun muun muassa elektroniikkaa, Varha tiedottaa.

– Tapauksia on tähän mennessä tullut ilmi alle 10, ja niistä kaikki on käytetty Varsinais-Suomessa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisille.

Varha myöntää maksusitoumuksia terveyden ja arjen sujumisen kannalta olennaisiin tuotteisiin, esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin, lastenvaunuihin, pesukoneeseen ja sänkyyn. Maksusitoumuksia myönnetään ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaille.