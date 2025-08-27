Varsinais-Suomessa paljastui maksusitoumushuijaus: "Tappio jää yritysten katettavaksi"

Hälytys
Osa käytetyistä väärennetyistä maksusitoumuksista on ollut vanhentuneita. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 27.08.2025 11:35

Maria Aarnio

maria.aarnio@mtv.fi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia, joilla on onnistuttu huijaamaan yrityksiä.

– Viime viikkoina on tullut ilmi useita Varhan nimissä tehtyjä väärennettyjä maksusitoumuksia, joiden avulla on yritetty hankkia ja myös saatu haltuun muun muassa elektroniikkaa, Varha tiedottaa.

– Tapauksia on tähän mennessä tullut ilmi alle 10, ja niistä kaikki on käytetty Varsinais-Suomessa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisille.

Lue myös: Älä klikkaa: "Uusi virallinen viesti Verohallinnolta" on huijaus

Varha myöntää maksusitoumuksia terveyden ja arjen sujumisen kannalta olennaisiin tuotteisiin, esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin, lastenvaunuihin, pesukoneeseen ja sänkyyn. Maksusitoumuksia myönnetään ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaille.

Aidot maksusitoumukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään joitakin satoja euroja. Väärennöksissä summat ovat olleet jopa tuhansia euroja. 

Väärennösten teksteissä on ollut runsaasti kirjoitusvirheitä, ja lisäksi osa käytetyistä väärennetyistä maksusitoumuksista on ollut vanhentuneita.

Lue myös: Käytätkö pankkitunnuksia näin? Asiantuntijoilta varoitus 

Varha ei maksa väärennösten laskuja

Huijaus on paljastunut, kun yritys on lähettänyt Varhalle laskun, josta maksusitoumuksen numero tarkistetaan.

– Varha ei maksa laskuja, joissa maksusitoumus on väärennetty. Tappio jää tällöin yritysten katettavaksi.

– Kauppaliikkeiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota maksusitoumusten oikeellisuuteen.

Varha kertoo tavoitteekseen siirtyä tulevaisuudessa sähköisen maksusitoumuksen käyttöön.

Lue myös: "Stubb" tyrkyttää rahaa ja "Normal" mysteerilaatikoita – näin tunnistat tämän hetken kavalimmat huijaukset

Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – voiko niitä torjua?

9:45imgHuomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Lähde: Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Lisää aiheesta:

Jos "toimitusjohtaja" pyytää erikoista palvelusta, hälytyskellojen tulisi soida – tästä varoitetaan nytPankkien nimissä runsaasti huijauksia – hätiköinti saattaa kostautua: "Huijauksella on mahdollisuus onnistua"Katalaa tekoälyhuijausta havaittu maailmalla – rikolliset tekeytyneet uhrin lapseksiKatala kuvio yleistyy nettikirppareilla: Myyjät menettäneet jopa nelinumeroisia summia – poliisi kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soidaHS: Hilkka ja Juhani menettivät kaikki säästönsä kansainväliselle petostehtaalle – huijari tyhjensi tileiltä 72 000 euroaSuomalainen henkilötunnus on naurettavan helppo työkalu ulkomaalaisille petkuttajille – viranomaiset epäilevät huijausyrityksiä viikoittain: "Sitä käytetään hyväksi"
HuijauksetRahaDigiLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Huijaukset