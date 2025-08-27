Varsinais-Suomessa paljastui maksusitoumushuijaus: "Tappio jää yritysten katettavaksi"

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan nimissä liikkuu väärennettyjä maksusitoumuksia, joilla on onnistuttu huijaamaan yrityksiä.
– Viime viikkoina on tullut ilmi useita Varhan nimissä tehtyjä väärennettyjä maksusitoumuksia, joiden avulla on yritetty hankkia ja myös saatu haltuun muun muassa elektroniikkaa, Varha tiedottaa.
– Tapauksia on tähän mennessä tullut ilmi alle 10, ja niistä kaikki on käytetty Varsinais-Suomessa. Väärennöksistä on tehty tutkintapyyntö Lounais-Suomen poliisille.
Varha myöntää maksusitoumuksia terveyden ja arjen sujumisen kannalta olennaisiin tuotteisiin, esimerkiksi ruokaan, lääkkeisiin, vaatteisiin, lastenvaunuihin, pesukoneeseen ja sänkyyn. Maksusitoumuksia myönnetään ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakkaille.
Aidot maksusitoumukset ovat yleensä suuruudeltaan enintään joitakin satoja euroja. Väärennöksissä summat ovat olleet jopa tuhansia euroja.
Väärennösten teksteissä on ollut runsaasti kirjoitusvirheitä, ja lisäksi osa käytetyistä väärennetyistä maksusitoumuksista on ollut vanhentuneita.
Varha ei maksa väärennösten laskuja
Huijaus on paljastunut, kun yritys on lähettänyt Varhalle laskun, josta maksusitoumuksen numero tarkistetaan.
– Varha ei maksa laskuja, joissa maksusitoumus on väärennetty. Tappio jää tällöin yritysten katettavaksi.
– Kauppaliikkeiden kannattaa kiinnittää erityistä huomiota maksusitoumusten oikeellisuuteen.
Varha kertoo tavoitteekseen siirtyä tulevaisuudessa sähköisen maksusitoumuksen käyttöön.
