Saako toisen pankkikortilla maksaa, jos siihen on saanut luvan?

"Hei haetko mullekin, tossa on kortti ja pin-koodi on..".

Kuulostaako tutulta?

Oma maksukortti tulee helposti ojennettua kaverin tai puolison kouraan aurinkoisella terassilla tai yökerhossa, tai vaikka ihan ruokaostoksia varten, mutta se on monestakin syystä huono idea – vaikka kortin omistaja olisikin antanut luvan kortin käyttämiseen.

Nordean kehitysjohtaja Tanja Eronen muistuttaa, että pankkikortti ja sen tunnusluku ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saisi koskaan luovuttaa kenellekään toiselle.

Vastuuton maksukortin käyttö vaikuttaa korvattavuuteen

Luovuttamalla pankkikortin ja sen tunnusluvun jollekin toiselle laajentaa sitä mahdollisuutta, että päätyy rikoksen uhriksi tai huijatuksi.

Jos epäillään, että henkilö käyttää jonkun toisen korttia, se otetaan häneltä pois.

Vaikka välillä voi tuntua kätevämmältä luovuttaa oma pankkikortti tutulle, ei näin kannata tehdä.Shutterstock

– Myös jos käy ilmi, että se, kenelle kortti on myönnetty, antaa muiden ihmisten käyttää korttia, kortti voidaan ottaa tältä henkilöltä pois, Tanja Eronen kertoo.

Kortin luovuttaminen toiselle ihmiselle on kortin myöntämisehtojen vastaista.

– Se vaikuttaa myös korvattavuuteen, jos tapahtuu huijauksia tai muuta, jos korttia on käyttänyt vastuuttomasti.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024.

