Itä-Suomen poliisilla on tutkittavana useita törkeitä huijauksia, joissa uhreilta on viety yhteensä satojatuhansia euroja.
Huijaukset ovat tapahtuneet puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupoissa.
Poliisi kertoo tiedotteessaan muutamia esimerkkejä, millaisten huijausten kohteeksi suomalaiset ovat joutuneet.
Joensuulainen 1960-luvulla syntynyt nainen sai syyskuussa puhelun, jossa miesääni kertoi olevansa Osuuspankin edustaja. Mies oli puhunut sujuvaa suomea ja hän oli kertonut, että naisen nettipankkiin piti tehdä jonkinlainen päivitys. Naisen oli pitänyt tehdä jossain vaiheessa hyväksyminen puhelimellaan.
Nainen oli saanut pankin nimissä yhteensä neljä puhelua. Nainen oli asioinut pankissaan seuraavana arkipäivänä, jolloin oli selvinnyt, että naisen pankkitililtä oli viety oikeudettomasti lähes 170 000 euroa. Tapaus on poliisin tutkinnassa rikosnimikkeillä törkeä petos ja törkeä rahanpesu.
Lieksalainen 1950-luvulla syntynyt mies oli saanut syyskuussa sähköpostin ulosottoviranomaisena esiintyneeltä henkilöltä ja viestin sai avattua tunnistautumalla pankkitunnuksilla viestissä olleen linkin kautta.
Tämän jälkeen mies oli huomannut, että hänen pankkitililtään oli tehty luvaton 50 000 euron rahasiirto erään suomalaisen firman tilille. Tuon firman tililtä rahat oli siirretty edelleen useammalle ulkomaalaiselle pankkitilille. Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena. Poliisi onnistui palauttamaan reilut 27 000 euroa asianomistajan rahoja takaisin.
Kuka tahansa voi joutua uhriksi
Poliisi muistuttaa, että kuka tahansa voi joutua huijausten uhriksi, ja siksi huijausten tunnistaminen ja niistä puhuminen on tärkeää.
Tärkeimmät asiat, joiden avulla voit ehkäistä huijauksen uhriksi joutumista:
- Älä käytä pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi teksti- tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Kirjaudu palveluihin aina niiden omilla verkkosivuilla tai sovelluksissa.
- Lue tarkasti mitä olet varmistamassa pankkitunnuksillasi.
- Pankki, poliisi tai kukaan muukaan laillinen toimija ei soita ja pyydä pankkitunnuksiasi tai pyydä siirtämään varojasi turvatilille.
