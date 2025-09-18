Päijät-Hämeen poliisi etsii miestä, joka osti arvokellon pankkikortilla, joka oli huijattu aiemmin päivällä iäkkäältä naiselta.
Poliisin mukaan tapahtumat saivat alkunsa 31. heinäkuuta aamupäivällä, kun Päijät-Hämeen alueella asuva iäkäs nainen sai puhelun. Soittaja kertoi, että naisen tililtä ollaan siirtämässä rahoja Ruotsiin, ja sen estämiseksi naisen olisi luovutettava puhelin sekä pankkitunnukset henkilölle, joka saapuisi pian hänen luokseen.
Henkilö saapui, otti puhelimen ja pankkitunnukset ja lupasi palauttaa ne iltaan mennessä.
Naista oli kuitenkin huijattu eikä vietyä omaisuutta palautettu.
Sen sijaan naisen pankkikorttia käytettiin samana päivänä noin viideltä iltapäivällä helsinkiläisessä koruliikkeessä. Naisen kortilla saatiin ostettua arvokas kello.
Poliisi julkaisi kellon ostajasta kuvan: Epäilty on ulkomaalaistaustainen noin 30-40-vuotias parrakas mies, jolla oli päällään vaaleansiniset farkut, tumma paita, lenkkikengät ja lippalakki. Normaalivartaloinen mies oli arviolta yli 180 senttimetriä pitkä.
Poliisi pyytää havaintoja koruliikkeessä oston tehneestä miehestä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse p. 0295 414 222.