Suomalainen henkilötunnus on naurettavan helppo työkalu ulkomaalaisille petkuttajille – viranomaiset epäilevät huijausyrityksiä viikoittain: "Sitä käytetään hyväksi"

Järjestelmää käytetään väärin, koska suomalainen henkilötunnus on hyvä apuväline esimerkiksi luottopetosten tekemiseen.

EU-kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen, jos hän on Suomessa töissä, opiskelee täällä tai hänellä on täällä perhettä. Kyse ei ole kansalaisuuden myöntämisestä, vaan henkilölle vain myönnetään tunnus esimerkiksi verotusta varten.

"Saatetaan selvittää myös yritystä"

Paradoksaalisesti suomalaisen henkilötunnuksen saaminen on tehty helpoksi osin harmaan talouden torjunnan takia. Sitä tarvitaan esimerkiksi rakennustyömailla töitä tekevien ulkomaalaisten veronumeroita varten. Henkilötunnus mahdollistaa myös lainojen ottamisen, pankkitilin avaamisen tai yrityksen tai toiminimen perustamisen.

Gyntherin mukaan maistraatti selvittää huijauksia pidemmälle, jos sillä herää epäilys työsuhteen aitoudesta.

– Saatetaan selvittää myös yritystä ja pyytää verottajalta tietoja, että onko tällä yrityksellä oikeaa toimintaa, Gynther sanoo.



Petoksiin tarvitaan puhtaat luottotiedot

Uunituore suomalainen henkilötunnus on erityisen kätevä työkalu petkuttajalle, sillä luottotiedoissa ei ole huijauksia vaikeuttavia ikäviä merkintöjä. Ilmiö, joka on poliisin mukaan alkanut juurtua Suomeen, on huomattu myös finanssialalla.

– Siinä tavoitellaan sitä, että luottotiedoiltaan puhdas Suomessa asuva, vakituisesti työssä käyvä ihminen on luottokelpoinen, ja sitä käytetään hyväksi, Finanssialan vahingontorjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen kertoo.

Puolessa vuodessa 700 000 eurolla luottoja

Joskus huijaukset menevät esimerkiksi maistraatille läpi siitäkin huolimatta, että henkilöstöä on viime vuosina koulutettu tunnistamaan huijaukset ja maistraatit tekevät yhteistyötä muun muassa poliisin kanssa.

Keskusrikospoliisi tiedotti perjantaina, että se epäilee kymmeniä ihmisiä rikoksista petoskokonaisuudessa, jossa pikavippifirmoilta ja luottokorttiyhtiöltä on otettu noin puolen vuoden aikana luottoa yli 700 000 eurolla.

Poliisi epäilee, että kyseessä on huijaus, jossa Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta on tullut Suomeen yli 40 ihmistä, joille on hankittu suomalaiset henkilötunnukset.



Suomessa käyneet epäillyt apurit ovat rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Tämän jälkeen heidän epäillään luovuttaneen suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan.