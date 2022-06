Telian ja Nordean nimissä leviää nyt ovelia huijauksia – asiantuntija kertoo, mikä viimeistään paljastaa vedätyksen: "Näinhän ei laskutusvirheen kohdalla voi olla"

Ainakin Telian ja Nordean nimissä leviävässä sähköpostissa väitetään, että vastaanottaja on maksanut laskunsa kahdesti.

Painetta pyritään luomaan hoputtamalla. Viestissä kerrotaan, että vastaanottajalla on 12 tuntia aikaa tehdä hyvityspyyntö, ennen kuin rahat ovat mennyttä.

Ei tuttu huijaus, mutta ei myöskään yllättävä

– Mutta toisaalta huijausviestit uudistuvat ja muokkautuvat muodoltaan koko ajan. Taustalla on kuitenkin yleensä samanlainen taloudellisen edun tavoittelu niin sanotun tilausansan muodossa, Westerstråhle sanoo.

– Linkin takana on oikealta näyttävä sivu, johon pyydetään kirjaamaan luottokorttitiedot. Mahdollista on myös sähköpostin tunnusten kalastelu tai esimerkiksi puhelimeen lähetettävissä Flubot-viesteissä haittaohjelman lataaminen, Westerstråhle selittää.

Westerstråhle korostaa, että Telia ei koskaan kysy asiakkaansa luottokorttitietoja muualla kuin verkkokaupassa tai liittymän aktivoinnin yhteydessä, mikäli asiakas on valinnut luottokortin maksuvälineekseen.

Mitä tehdä, jos oikeasti maksoi laskunsa kahdesti?

Vaikka viesti onkin huijaus, on mahdollista, että asiakas on esimerkiksi itse epähuomiossa maksanut laskunsa kahteen kertaan. Esimerkiksi Telialla laskutusprosessi on kuitenkin pitkälti automatisoitu.