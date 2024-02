Saitko esihenkilöltäsi tällaisen viestin? Syytä soitella perään

Kyberturvallisuuskeskus kertoo viikkotiedotteessaan niin sanotuista toimitusjohtajahuijauksista. Niitä on Kyberturvallisuuskeskukselle tulleiden ilmoitusten perusteella ollut jälleen viime viikkoina liikkeellä paljon.

Liikkeellä on myös palkanmaksuhuijauksia, joissa pomona esiintyvä henkilö pyytää vaihtamaan palkkatilin toiseen.

Kaapatulta yritystililtäkin voidaan lähettää huijauspostia

Kun sähköpostitilin murtaminen on onnistunut, on johtajan osoite päätynyt rikollisten käyttöön. Mikäli viesti on lähetetty aidosta osoitteesta Teams-viestintäsovelluksessa tai sähköpostitse, voi huijausviesti tuntua vielä aidommalta.