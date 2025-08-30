VAR-kaaos Valioliigassa – asiantuntijat ärähtivät

Chelsean voitettua Fulhamin lauantaina Valioliigassa, puhkesi ottelun jälkeen raivo hämmentävästä VAR-tuomiosta. Jalkapalloväki tuomitsi täysin VAR-kopin ja erotuomari Rob Jonesin toiminnan.
Fulham meni johtoon 23. minuutilla 18-vuotiaan Josh Kingin osumalla, tai ainakin niin luultiin. VAR puuttui peliin ja lopulta maali hylättiin. Syynä tälle oli Fulhamin Rodrigo Munizin rike, joka kohdistui Chelsean Trevoh Chalobahiin.
Sky Sportsin studiossa oltiin väkevästi eri mieltä VAR-tuomion kanssa. Entinen maajoukkuepuolustaja Craig Dawson kutsui tapahtumaa katastrofiksi. Entinen huipputuomari Mike Dean kyseenalaisti, että miksi Jones kääntyi VAR-huoneen puoleen.
– Hän meni paniikkiin, se ei ole lainkaan virhe. En tunne ketään, joka sanoisi sen olleen vapaapotku, Dean totesi.
Useat jalkapalloprofiilit raivosivat puolestaan X:ssä.
– Se on todellinen vitsi, The Athleticin James Pearce kirjoitti.
– VAR on saanut järkyttävän alun kauteen, entinen puolustaja Jamie Carragher totesi.
Chelsea voitti ottelun lopulta 2-0 ja on kerännyt kolmesta ensimmäisestä ottelustaan seitsemän pistettä.