Manchester Cityn norjalaistähti Erling Haaland on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt omia jo ennätyksen jos toisenkin. Lisää kuitenkin pukkaa, ja viimeisin niistä todistettiin tiistai-illan dramaattisessa voitossa Fulhamia vastaan.
Haaland vei vierasjoukkue Cityn 1–0-johtoon reilun vartin pelin jälkeen. Maalillaan 25-vuotias kärkimies saavutti sadan Valioliigassa tehdyn maaliin rajapyykin nopeammin kuin yksikään pelaaja aiemmin sarjan historiassa.
Haaland tarvitsi vain 111 ottelua sadan maalin saavuttamiseksi. Aiempi nopeimmin sataseen yltänyt oli Alan Shearer (124 ottelua).
– Hän on niin kliininen, tekee niin erityyppisiä maaleja. Emme tule näkemään hänen kaltaistaan kärkimiestä hyvin pitkään aikaan, aikoinaan Valioliigassa hyökkääjänä pelannut Clinton Morrison tiivisti BBC:n liveseurannassa Haalandin ainutlaatuisuutta.
Hurjat maalikarkelot
Manchester Cityn ja Fulhamin välinen kamppailu kääntyi lopulta melkoiseksi maalijuhlaksi, kun City voitti pelin 5–4-lukemin.
Haaland syötti tekemänsä avausosuman lisäksi kaksi maalia. Phil Foden täräytti viime viikonlopun tapaan kaksi täysosumaa.