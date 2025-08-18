Sokkituomio kuohuttaa Valioliigassa – "Tänään kuolimme siihen"

Crystal Palacen komean vapaapotkumaalin hylkäys videotarkastelun jälkeen on aiheuttanut uusimman raivon VAR-tuomioita kohtaan.

Crystal Palacen Eberechi Eze pääsi kokeilemaan maalintekoa rangaistusalueen rajalta Chelseaa vastaan maalittomaan tasapeliin päättyneen ottelun 13. minuutilla. Hurja veto upposi sisään, mutta osuma hylättiin videotarkistuksen perusteella.

Maalin hylkäys tuli järkytyksenä paitsi Palacen kannattajille, myös kapteeni Marc Guehille, joka ei ollut ymmärtää virheensä syytä erotuomarin sitä hänelle selvittäessä.

– Jokainen stadionille ollut luuli sen olevan maali, mutta elät ja kuolet VAR:in mukaan, ja tänään me kuolimme siihen. Se oli hyvä vapaapotku, puolustaja Chris Richards tuskaili Sky Sportsin haastattelussa.

Guehi työnsi muurista irti ollutta Chelsean pelaajaa ja päätyi potkaisuhetkellä aivan kiinni muurissa olleisiin pelaajiin.

Hylkäys johtui säännöstä, joka kieltää vapaapotkutilanteissa hyökkäävän joukkueen pelaajaa menemästä alle metrin päähän pelaajamuurista, johon on asettunut vähintään kolme puolustavan joukkueen pelaajaa. Sääntö tuli voimaan jo kaudella 2019–20, mutta se on harvoin johtanut rikkeen viheltämiseen.

Tilanne arvatenkin puhutti sosiaalisessa mediassa, sillä osuma oli harvinaisen komea.

Kotijoukkue Chelsea piti palloa 70 prosenttia peliajasta, mutta onnistui luomaan vain kolme laukausta Crystal Palacen maalia kohti kaikkiaan 19 yrityksestä.