Manchester United vältti juuri ja juuri uuden katastrofin – dramaattinen käänne toi vanhat ajat mieleen

Bruno Fernandes ratkaisi rangaistuspotkumaalillaan voiton Manchester Unitedille lauantain Valioliiga-kierroksella./All Over Press
Julkaistu 30.08.2025 19:27
Menneellä viikolla todellisen nöyryytyksen kokenut Manchester United meinasi jälleen kerran kompuroida kohtalokkaalla tavalla, kun se oli vaikeuksissa kotiottelussa Burnleytä vastaan. Dramaattinen lisäaikaratkaisu toi Unitedille täydet pisteet loppulukemien oltua 3–2.

United hävisi keskiviikkona Englannin liigacupissa neljännellä sarjatasolla pelaavalle Grismbylle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

United pyrki pesemään kasvojaan lauantain Valioliiga-kierroksella, kun se kohtasi kotonaan sarjan häntäpäähän veikatun Burnleyn.

Vaikeaa oli, taas kerran.

United siirtyi avausjaksolla 1–0-johtoon Burnleyn keskikenttäpelaajan Josh Cullenin omalla maalilla.

Burnley nousi toisen puoliajan alkuhetkillä tasoihin, kun täysin vapaana ollut Lyle Foster napautti pallon kotijoukkueen verkkoon.

Unitedin kesän vahvistus Bryan Mbeumo vei isännät uudelleen johtoon 57. minuutilla.

Mutta.

Unitedin kompurointi näytti jatkuvan, kun Jaidon Anthony toi vieraat tasoihin 66. minuutilla.

Manchesterin punaiset välttyivät uudelta katastrofilta sangen dramaattisella tavalla, mikä toi vanhat ajat mieleen. United sai lisäajan seitsemännellä minuutilla rangaistuspotkun, jonka isäntien kapteeni Bruno Fernandes käytti hyödykseen.

United tuli tutuksi 1990- ja 2000-luvun vaihteessa joukkueena, joka nousi kerta toisensa jälkeen lisäajalla voittoon. Tästä kantautuu jalkapallopiireistä tuttu nimitys ”Fergie time”, mikä juontaa juurensa Unitedin legendaarisesta managerista Sir Alex Fergusonista ja hänen aikanaan tehdyistä loppuhetkien ratkaisuosumista.

United otti nyt Valioliiga-kauden ensimmäisen voittonsa.  Se oli aiemmin jäänyt tasapeliin Fulhamia vastaan ja hävinnyt Arsenalille.

United oli edellisellä Valioliiga-kaudella vasta 15:s. Se vaihtoi kesken kauden manageriaan, kun portugalilainen Ruben Amorim korvasi tehtävässään epäonnistuneen hollantilaisen Erik ten Hagin.

United teki kesän aikana useita hankintoja, kun se värväsi Mbeumon lisäksi muun muassa Benjamin Seskon RB Leipzigistä ja brasilialaishyökkääjän Matheus Cunhan Wolvesista. United maksoi uusista hankinnoistaan 229,7 miljoonan euron siirtokorvaukset.

