Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin yllätys Vappu Pimiälle.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Se tarkoittaa myös juontaja Vappu Pimiän toiseksi viimeistä TTK-lähetystä, sillä Pimiä lopettaa ohjelman juontajana tämän kauden päätteeksi.
Semifinaalijaksossa nähtiin yllätys, joka häkellytti Pimiän täysin. Pimiä piti suoran lähetyksen lopulla tunteikkaan lyhyen puheenvuoron, jossa halusi kiittää kuluneista vuosista kaikkia TTK-tuotannon työntekijöitä ja kollegoitaan, sekä omia läheisiään ja erityisesti perhettään.
Pimiän yllätykseksi hänen puheenvuoronsa jälkeen nähtiin yllätysvideokooste hänen TTK-vuosistaan. Videon lopuksi Pimiän puoliso Teemu Huuhtanen puhui puolisolleen.
– Hei raksu tätä sä et varmaan odottanutkaan, hän aloitti.
– Halusin tehdä tällaisen poikkeuksen omastakin näkökulmasta. Onneksi olkoon tästä päätöksestä, mutta on meistä ihan kiva saada sut nyt sunnuntaina kotiinkin, Huuhtanen päätti.
Video sai Pimiän häkeltymään täysin. Huuhtanen oli myös paikan päällä studioyleisössä katsomassa suoraa lähetystä.