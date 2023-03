Tällainen ihminen saa maajussi-Janilta jalat alta: "Maskuliininen mies, joka pitää itsestään huolta"

Maajussille morsian -ohjelmassa kahdeksan maajussia ympäri Suomen etsii jälleen rinnalleen elämänmittaista rakkautta. Yksi heistä on 26-vuotias urjalalainen Jani, joka asustelee aikoinaan sedältä ostamallaan pienellä, vanhalla tilalla. Janin kanssa tilalla asuvat hänen kaksi hevostaan, kaksi kissaa sekä kanoja. Päivätöissä lähihoitajana toimiva Jani käy tilansa ulkopuolella, mutta vapaa-aika kuluu pitkälti kodin asioiden hoitamisen parissa.

Lopulta Jani päätti viime syksynä hakea mukaan ohjelmaan, ja tässä ollaan. Nyt hän toivoisi löytävänsä rinnalleen elämänkumppanin, toiveidensa miehen. Jani kertoo, että aiemmin parisuhteen tielle on tullut muun muassa se, että hän asuu melko syrjässä, ja että hänen arkensa on hyvin kiireistä ja työntäyteistä.

– On ollut vähän kaverillisia suhteita, ja sitten on ehkä tavannut oikeita ihmisiä, mutta väärään aikaan, että silloin on ollut itsellä paljon kaikkea muuta hommaa tässä omassa elämässä.