Tässä ovat uudet, rakkautta etsivät maajussit!

MTV:n Maajussille morsiamen 16. kaudella uudet maajussit ja maajussittaret lähtevät rohkeasti kumppanin etsintään. Kausi starttaa maanantaina 13.3. esittelyjaksolla, joka saapuu MTV Katsomoon jo vuorokauden vaihtuessa ja esitetään MTV3-kanavalla kello 20 alkaen.

Maajusseista kolme on naisia ja viisi miehiä, ikähaarukaltaan 26-54-vuotiaita. Heidän tiloillaan hoidetaan lypsykarjaa, lampaita ja hevosia ja kasvatetaan viljaa, kaalia ja mansikkaa. Mukana on niin useammassa polvessa tilasta vastaavia kuin tilan hoitoon vasta totuttelevia. Suomen kartta on jälleen katettu tiloilla, joista pohjoisin sijaitsee Simojoella ja eteläisin Nurmijärvellä.

Kaikilla on haussa elämänkumppani jakamaan arkea ja haaveilemaan yhteisestä tulevaisuudesta. Kaupunkiin ei ole kukaan maajusseista muutamassa, joten tulevan kumppanin tulisi arvostaa maaseudun rauhaa ja tilan elämää.

Maajussien matkaa seuraa juontaja Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo seitsemäs.

– On mahtavaa lähteä etsimään jälleen maajusseille sitä loppuelämän rakkautta. Viime kauden onnistumiset antavat uskoa siihen, että kaikille on olemassa se oikea ja sen etsimisessä on suuri ilo olla osallisena. Tämän kauden maajussit ja maajussittaret ovat jälleen matkassa avoimin sydämin ja mielin. Osalla on haaveissa perheen perustaminen ja osa etsii tasavertaista ja onnellista suhdetta. Odotan innolla mitä tällä kaudella tapahtuu, ja uskon rakkauden voittavan, Vappu Pimiä kertoo.

Maajussille morsian -sarjan 16. tuotantokausi esitetään MTV:llä syksyllä 2023.

Tutustu maajusseihin!



Kalle on ison sukutilan omistaja Pöytyältä. Tilalla viljellään kauraa, rypsiä ja hernettä. Kalle on vuokrannut suurimman osan peltoalasta muille, mutta auttelee vielä tilan hommissa. Päivät kuluvat nykyään pääasiassa katsastusmiehen töissä ja tekemällä maahantuontihuoltoja puimureille.

Kalle on intohimoinen tanssiharrastaja. Harrastus alkoi jo 15-vuotiaana, kun Kallen äiti laittoi hänet tanssikurssille. Kalle on tanssiseuran toiminnassa mukana ja käy sen kautta vähintään kaksi kertaa viikossa tansseissa. Kallen toinen intohimo on vanhat autot ja koneet.

Kalle on eronnut ja avioliitosta on kaksi tytärtä. Tilan toiminnan alasajo on tapahtunut, jotta Kallella olisi enemmän aikaa lapsille ja mahdolliselle parisuhteelle. Kalle etsii itselleen tasapainoista parisuhdetta, jossa voisi jakaa arjen. Tanssia ei kumppanin tarvitse osata, mutta mielenkiintoa siihen Kalle toivoo.

Veli-Matti pyörittää Ylivieskassa lypsykarjatilaa veljensä kanssa. Tilalla on satakunta lypsävää lehmää ja nuorkarjaa. Lypsykarjan lisäksi tilan toimintaan kuuluu viljapeltoa ja metsää. Alun perin isovanhempien perustama tila siirtyi veljeksille 10 vuotta sitten. Tilan toimintaan lapsesta asti kasvaneet veljekset ovat kehittäneet toimintaa ja yhteistyö sujuu hyvin.

Veli-Matti pitää kunnostaan hyvää huolta ja liikunta on lähellä sydäntä. Hiihtäminen, sulkapallo ja kuntosali ovat mieluisimmat liikuntamuodot. Hyvä kunto antaa tasapainoa työlle ja auttaa jaksamaan. Veli-Matilla on edellisestä avioliitosta kaksi lasta.

Nyt on aika mennä eteenpäin ja hakusessa on se oikea. Toiveena olisi löytää maanläheinen, iloinen ja positiivinen kumppani, joka ymmärtää tilan arjen. Veli-Matista saa vakaan ja luotettavan kumppanin, joka osaa puhua ja antaa tukea.

Tarja emännöi mansikkatilaa Kuopion lähellä Vartialassa. Alun perin vanhempien kesäpaikkana toiminut tila siirtyi Tarjalle, kun hän muutti neljä vuotta sitten takaisin Suomeen Yhdysvalloista. Tehokas emäntä on kehittänyt tilaa ja viljelypinta-alaa on kasvatettu. Tulevaisuuteen on jo suunnitelmia eli paikallaan ei tällä tilalla poljeta.

Tarja asui parikymmentä vuotta Yhdysvalloissa, jonne hän muutti alun perin rakkauden perässä. Veri veti kuitenkin takaisin Suomeen ja hän muutti lastensa perässä takaisin vuonna 2018. Tarjalla on kolme aikuista lasta. Eläimet ovat lähellä Tarjan sydäntä ja tilalta löytyykin hevosia ja koiria. Tarjan toiveena on kehittää myös tätä osaa ja aloitella kenneltoimintaa.

Tarja etsii huomioonottavaa ja huolehtivaa kumppania, joka saa hänet nauramaan. Toiveena olisi suhde, jossa on hellyyttä ja tukea. Intohimoisesti työhönsä suhtautuva Tarja ei haikaile eläkkeelle ja toivoo kumppanilta löytyvän myös omia intohimon kohteita.

Jani on nuori pienen hevostilan pitäjä Urjalasta. Jani osti aikanaan sedältään vanhan tilan, johon on remontoitu paikat omille hevosille. Kaupungissakin asunut Jani ihastui maaseudun rauhaan ja alkoi elää omannäköistä elämää. Jani haaveilee tilan ja hevostoiminnan laajentamisesta. Este- ja kenttäratsastukseen erikoistuvaa toimintaa halutaan kehittää kasvattamalla hevosia ja kilpailemalla.

Hevoset vievät valtaosan Janin vapaa-ajasta, mutta sen lisäksi Jani kuntoilee ja lenkkeilee aina ajan salliessa. Jani tekee tilanhoidon ohella työkseen lähihoitajan töitä ryhmäkodissa.

Jani etsii rinnalleen avointa ja rehellistä miestä. Huumorintaju on Janille tärkeää ja sen puute onkin kynnyskysymys. Kumppanin tulisi myös nauttia maalaiselämästä, mutta maalaistaustaa ei tarvitse olla.

Simojoella elelevä Ville isännöi vanhaa lammastilaa merenkurkun idyllisessä saaristossa. Lampaiden kasvattamisen vanhalle sukutilalle aloittivat aikanaan Villen vanhemmat, ja tila on ollut hänen vastuullaan seitsemän vuotta. Lampaita on viitisensataa ja luku tuplaantuu keväällä karitsoinnissa. Lampaat tekevät tärkeää työtä ympäristön kannalta, kun lampaat viedään kesäisin läheisille saarille tekemään maisemointityötä. Lampaat viettävät kesän saarissa ja syksyllä ne haetaan takaisin tilalle talvehtimaan.

Tilan töiden ohella Ville opiskelee korkeampaa tutkintoa ympäristötekniikasta. Ympäristö ja ilmastonmuutos kiinnostavat, koska niillä on myös tilan toimintaan iso vaikutus. Ville pitää myös hiihtämisestä ja harrastaa drone-kuvaamista.

Ville etsii kumppania, jonka kanssa puolittaa surut ja tuplata ilot ja tulevaisuuden haaveena on perustaa oma perhe. Toiveissa on myös kumppani, joka ymmärtää tilan luonteen ja on valmis tukemaan sen arjessa.

Kärkölässä asuva Pinja otti vanhemmiltaan sukutilan haltuunsa vuonna 2021. Omalla suvulla 1800-luvun lopulta olleella vanhalla tilalla on viljelty jo 1500-luvulta lähtien. Pinja on tilan ensimmäinen emäntä. Päätoimena tilalla viljellään viljaa, mutta erityisen lähellä Pinjan sydäntä on lampaiden pito.

Pinja opiskeli alkujaan eläinlääkäriksi ja toimi siinä ammatissa sukupolvenvaihdokseen asti. Pinjalle eläimet ja niiden hyvinvointi onkin tärkeää. Pinja harrastaa paljon koirien kanssa ja kouluttaa niitä myös lammaspaimenkoiriksi.

Pinja toivoisi löytävänsä tasapainoisen parisuhteen, jossa molempien olisi hyvä olla. Hän haluaisi arkea jakamaan kumppanin, joka olisi kiinnostunut tilan toiminnasta, vaikka ei työmiestä etsikään.

Nurmijärvellä asuva Sami pyörittää eri kaalilajikkeita ja ohraa kasvattavaa tilaa. Armeijan jälkeen Sami otti tilan vastuulleen vanhemmiltaan, mutta perhe on edelleen toiminnassa mukana. Tilan kasvukausi on eri lajikkeiden takia pitkä ja silloin töitä riittää. Sami on isäntänä tekevä ja kehittelee jatkuvasti tilan toimintaa.

Tilan töiden rauhoittuessa Sami harrastaa hiihtoa, enduroa ja vanhojen autojen kunnostusta. Tilan kasvukauden aikana harrastukset jäävät vähälle, mutta muulloin on aikaa harrastuksille ja nyt myös parisuhteelle.

Sami etsii nyt itselleen kumppania, jonka kanssa voisi perustaa perheen. Hän toivoisi kumppanin elävän arjen riennoissa mukana, mutta myös rauhoittavan menevää maajussia.

Varsinais-Suomessa Tarvasjoella asuva Aino emännöi 1500-luvulla perustettua tilaa. Tila on ollut Ainon suvulla 1890-luvulta ja tilalla viljellään luomuviljaa. Ainosta tuli tilan emäntä 10 vuotta sitten ja juuret ovat tukevasti maaseudulla. Aino tekee päätyötä erityisluokanopettajana ja maatila onkin sivutoimeentulo ja elämäntapa.

Aino harrastaa musiikkia, liikuntaa ja yhdistystoimintaa. Aino on myös kiinnostunut tilan ja maatalouden perinteistä ja historiasta. Hän kokkailee mielellään leivinuunissa ja kasvattaa perinneperennoja ja muita hyötykasveja. Ainolla on kolme kouluikäistä lasta.

Aino etsii itselleen huumorintajuista miestä, joka arvostaa menneisyyttä, elää nykyisyyttä ja suhtautuu optimistisesti tulevaan. Aino haaveilee elämästä tilalla myös tulevaisuudessa ja haluaa kehittää tilaa yhdessä tulevan kumppanin kanssa.

