Maajussi-Kalle on intohimoinen tanssija – parketilla luonnistuvat vaikka cha cha cha, salsa tai rumba: "Voin toki opettaakin"

Maajussille morsian -ohjelmassa kahdeksan maajussia ympäri Suomen etsii jälleen rinnalleen elämänmittaista rakkautta. Heidän joukossaan on Pöytyältä kotoisin oleva 48-vuotias Kalle, joka omistaa ison sukutilan, jossa viljellään kauraa, rypsiä sekä hernettä. Suuri osa peltoalasta on vuokrattu muille, mutta Kalle auttelee vielä kuitenkin tilan hommissa. Muuten Kalle tekee päivätöinään autojen katsastuksia sekä maahantuontihuoltoja puimureille.

Kallella on kaksi tytärtä, joista vanhempi on 8-vuotias ja nuorempi 6-vuotias. Hän erosi lastensa äidin kanssa viisi vuotta sitten. Maajussi kertoo MTV Uutisille tajunneensa taannoin, että haluaa antaa mahdollisimman paljon aikaa tyttärilleen, ja alkoi näin ollen luopua maanviljelyksestä. Tilan toiminnan alasajon myötä Kallella olisi myös runsaasti aikaa parisuhteelle.

Kalle harrastaa vapaa-aikanaan paljon. Maajussi alkoi hiljan käydä laulutunneilla ja häntä on pyydetty mukaan kesäteatteriinkin näyttelemään. Lisäksi maajussilla on myös harrastus, joka on hänelle varsin tärkeä: Kalle on harrastanut tanssia 15-vuotiaasta asti. Maajussi on kymppitanssien taitaja, eli häneltä luonnistuvat niin vakiotanssit kuin latinalaistanssitkin. Kalle toivoisikin, että voisi mahdollisesti jakaa rakkaan harrastuksensa tulevan puolisonsa kanssa, mutta valmista tanssitaustaa ei toisella tarvitsisi entuudestaan olla. Hän hyppäisi mieluusti myös mukaan toisen harrastuksen maailmaan – tai esittelisi omansa.