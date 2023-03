Maajussi-Sami ei pistä pahakseen, jos tuleva puoliso haluaa osallistua tilan töihin: "Sehän on parisuhteessa tarkoituskin"

– Siinä on kumminkin sitä työtä niin paljon, että hyvä olisi, jos näyttää siltä, että on todella kiire, niin saisi sitä apua siihen ja se toinen pystyisi keventämään sitä arkeani. Sehän nyt on varmaan parisuhteessa vähän tarkoituskin, että pystyy toista jeesaamaan, jos näkee, että on ihan pulassa.