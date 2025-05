Suomalaiset julkisuudenhenkilöt ovat jakaneet vapputunnelmiaan someen.

Vappu näyttelee juuri nyt merkittävää osaa suomalaisten somepostauksissa, ja myös moni julkisuudesta tuttu suomalaiskasvo on jakanut vapputunnelmiaan sosiaaliseen mediaan.

Juontaja ja malli Anne Kukkohovi viettää vappua Kaliforniassa. Hän jakoi Instagram-tililleen näyttävän rantakuvan, jossa poseeraa bikinit yllään.

– Hyvää vappua Suomi! Kukkohovi kirjoittaa otoksen yhteydessä.

Rokkari Michael Monroen vappukuvassa yhdistyvät työväenjuhlan ilo sekä Suomen toisinaan hyvinkin kolea kevätsää. Instagramiin postaamassaan otoksessa Monroe seisoo räntäsateessa ja pitelee kädessään kirjavia vappupalloja. Päässään hänellä on aurinkolasit.

– Hyvää vappua, hän toivottaa kuvansa yhteydessä iloisten emojien kera.

Juontaja Vappu Pimiä ja hänen puolisonsa Teemu Huuhtanen puolestaan viettivät 12. hääpäiväänsä keskiviikkona 30. huhtikuuta. Pari avioitui vuonna 2013 Uspenskin katedraalissa, joka on Helsingissä sijaitseva ortodoksinen kirkko.

Pimiä tunnelmoi hänen ja puolisonsa hääpäivää Instagramissa, jonne hän postasi näyttävän kuvan heidän häistään.

– Tänään 12 vuotta maailman parhaimman tyypin vaimona, ilman sinua mistään ei tulisi mitään! Lav Juu Teemu ja hyvää hääpäivää meille! Pimiä kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Hyvinvointivalmentaja Jutta Larm kertoo Instagram-postauksessaan lapsuutensa vapuista ja muistaa samalla edesmennyttä äitiään.

Postaamassaan kuvassa Jutta pitelee kädessään rullalle käärittyä jumppamattoa. Kuvan taustalla näkyy hänen puolisonsa Juha Larm, jolla on kädessään monta värikästä ilmapalloa.

– Tähän päivään pulpahti muisto lapsuudesta: marssin äitini Arjan kanssa useana vuotena vappumarssilla. Äitini uskoi vahvasti tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, Jutta kirjoittaa julkaisussaan.



– Tänään juhlin kevättä, rakkautta ja niitä arvoja, jotka kulkevat mukanani edelleen. Terkkuja maailman upein ja viisain äiti sinne henkimaailmaan. Kuten näet, täällä kyllä pärjäillään, hän päättää tekstinsä.

Larmit tunnelmoivat vappua sosiaalisessa mediassa myös keskiviikkona. Tuolloin Juha Larm postasi Instagramiin videon, jossa hän ja Jutta tanssivat auringonlaskussa Erika Vikmanin Ich komme -euroviisukappaleen soidessa taustalla. Juhalla on videolla yllään Vikmanin fanipaita.

– Iloista vappua! Langetaan loveen, Juha kirjoittaa videollaan.

– Rakastan teitä! Erika Vikman kommentoi Larmien videota.

Viimeisillään raskaana oleva radiojuontaja Tytti Junna postasi Instagramiin iloisen kuvasarjan, jonka otoksissa hän poseeraa esikoisensa kanssa.

– Hyvää vappua, hän toivottaa otosten yhteyteen kirjoittamassaan tekstissä.

Radiojuontaja on lisännyt postaukseensa aihetunnisteen #odottavanaikaonpitkä. Hän elää parhaillaan jännittäviä aikoja, sillä hänen laskettu aikansa oli sunnuntaina 27. huhtikuuta.

Juontaja Aki Linnanahde pohtii keskiviikkona jakamassaan Instagram-päivityksessä, mahtaako krapula tulla, jos syö krapulapitsan jo etukäteen. Postaamassaan kuvassa juontaja pitelee kädessään kahta pitsalaatikkoa.

– En ajatellut tehdä tätä ihmiskoetta tänään. Takana on hurja työputki ja just nyt on mielessä vain pitsa, sauna ja sohva. Okei, ehkä myös pakastimessa odotteleva jäätelö, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Torstaina Linnanahteen vappusuunnitelmiin on sen sijaan kuulunut vappubrunssi ja perinteisemmät vappuherkut.

– Otan kuohuvaa myös siksi, että podini täyttää 5 vuotta. Ja siis tippaleipähän on 5/5, kuten asiantuntijat tietää, hän kirjoittaa.

– Miltäs sinun vappusi vaikuttaa? Jos on pippaloita näköpiirissä, niin pidä hauskaa. Ihan tarpeeksi on murhetta ja huolta maailmassa. Jos taas olet pieruverkkarit jalassa, niin älä tunne syyllistä oloa. Sekin on aivan ok. Mukavaa vappua! hän päättää tekstinsä.

Juontaja Marja Hintikka postasi Instagramiin videon, jossa hän ja hänen puolisonsa Ile Uusivuori esittävät kahta hyvin erityyppistä "vaputtajaa", eli himovaputtajaa ja antivaputtajaa.

Hintikka tiedusteli aiemmin someseuraajiltaan, millaisissa fiiliksissä nämä viettävät vappua. Hän kertoo postauksessaan, että 72 prosenttia vastanneista kertoi suhtautuvansa juhlapäivään "blaah-fiiliksellä" .

– Eli yllättävän paljon löytyy niin sanottuja anti-vaputtajia. Mikähän juttu tämä on? Vappu on kuitenkin ainoita hassuttelevia ja karnevalistisia juhlia Suomessa. Onko meidän jotenkin helpompaa juhlia hartaasti ja arvokkaasti tällä kulttuuriperimällä? hän pohtii postauksessaan.

– Hauskaa vappua kuitenkin, kaiken sortin vaputtajille! Minä lähden nyt kookosrasvan kärryyn ja munkin paistoon. Koska vappu! hän jatkaa tekstiään.

Tubettaja ja tv-kasvo Roni Bäck viettää vappua kotosalla. Hän postasi Instagramiin kuvan, jossa pitelee hänen ja puolisonsa Airi Bäckin vastasyntynyttä pienokaista kantorepussa. Päässään Bäckillä on ylioppilaslakki, ja kuvan taustalla näkyy aurinkoa esittävä vappupallo.

– Hyvää Vappua kaikille! Täällä vietetään juhlapäivää kotioloissa, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.

