Vappu Pimiän TTK-päätös oli kova pala erityisesti yhdelle henkilölle: "Hän ei halua puhua tästä"

Vappu Pimiän mukaan Ernest Lawson järkyttyi kuullessaan, että hänen juontoparinsa aikoo jättää TTK:n.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäinen jakso sunnuntai-iltana 31. elokuuta päättyi yllätysuutiseen, kun Vappu Pimiä ilmoitti, että tämä syksy tulee olemaan hänelle viimeinen sen juontajana.

Pimiä on toiminut TTK:n juontajana vuodesta 2009 lähtien. Ensi kerran hän itse pyörähteli TTK-parketilla tähtioppilaana sitä edellisenä vuonna.

TTK-urallaan Pimiä on juontanut ohjelmaa Marco Bjurströmin, Mikko Leppilammen sekä Ernest Lawsonin kanssa.

MTV Uutisille Pimiä kertoo, että hänen lähipiirissään yllätyttiin alkuun päätöksestä, mutta siitä ollaan tällä hetkellä mielissään. Myös kanavan puolella Pimiän päätös yllätti, mutta se ymmärrettiin. Se tehtiin selväksi, että vaikka TTK päättyy, yhteistyö Pimiän ja MTV3:n välillä jatkuu.

Pimiän juontajaparille Ernest Lawsonille uutinen on sen sijaan ollut hieman hankalampi paikka. Pimiä kertoi Lawsonille päätöksestään edelliskauden loppupuolella. Lawson ja Pimiä ovat juontaneet TTK:ta yhdessä vuodesta 2022 lähtien.

– Erkun reaktio oli todella koskettava ja ihana. Hän oli vähäsen järkyttynyt siitä ja sitten totesi hyvin pontevasti, että “no, nyt minulla on vielä vuosi aikaa kääntää pääsi”, Pimiä kertoo.

– Sanoin Erkulle, että ei päätäni taida pystyä kääntämään. Hän on nyt suhtautunut tähän vähän sillä tavalla, ettei halua puhua tästä.

Tuotannon toimesta Pimiältä on tiedusteltu, olisiko hänellä näkemystä siitä, kuka voisi olla hänen seuraajansa. Pimiä myöntää ehdottaneensa muutamaa nimeä, mutta julkisesti hän ei henkilöllisyyksiä aio paljastaa.

– Olen omat, muutamat suosikkini sinne kyllä listannut, mutta sillähän ei ole painoarvoa. Eniten se painaa vaakakupissa, että ohjelma ja kemiat juontoparin välillä toimivat. Nehän ovat tärkeitä asioita. Olen kuitenkin varma, että hyvä jatkaja löydetään.

– Sitäkin olen miettinyt tässä, että on mahtavaa, että pystytään nyt antamaan jollekin toiselle tämä mahdollisuus tehdä tätä.