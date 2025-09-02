Näin Vappu Pimiän "mysteerimies" ja lapset suhtautuivat juontajan päätökseen lopettaa TTK:ssa

Vappu Pimiän päätös lopettaa TTK-juontajana yllätti perheenjäsenet.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäinen jakso sunnuntai-iltana 31. elokuuta päättyi yllätysuutiseen, kun Vappu Pimiä ilmoitti, että tämä syksy tulee olemaan hänelle viimeinen sen juontajana.

Pimiä on toiminut TTK:n juontajana vuodesta 2009 lähtien. Ensi kerran hän itse pyörähteli TTK-parketilla tähtioppilaana sitä edellisenä vuonna.

Aloittaessaan TTK:n juontajana Pimiä oli 30-vuotias, ja nyt hän on 47-vuotias. On sanomattakin selvää, että lähes parinkymmenen vuoden aikana Pimiän elämässä on tapahtunut paljon.

Puoliso Teemu Huuhtanen oli Pimiän mukaan aluksi hieman epäileväinen päätöstä kohtaan ja mietti asiaa Pimiän brändin kannalta, mutta on tällä hetkellä päätöksestä mielissään.

Lapsilleen Pimiä kertoi asiasta aivan vastikään, sillä päätös pidettiin hyvin pienen piirin tiedossa. He olivat Pimiän mukaan alkuun hieman hämmentyneitä, mutta lopulta kuitenkin myös varsin tyytyväisiä. Pimiällä on puolisonsa kanssa kaksi tytärtä: vuonna 2012 syntynyt Viola ja 2015 syntynyt Selma.

Vappu Pimiä ja Teemu Huuhtanen Linnan juhlissa vuonna 2024.Pirjo Tuominen/Compic/All Over Press

Kanavan puolella Pimiän päätös yllätti, mutta se ymmärrettiin. Se tehtiin selväksi, että vaikka TTK päättyy, yhteistyö Pimiän ja MTV3:n välillä jatkuu.

– Olemme tässä muutaman kerran istuneet alas ja miettineet, mitä seuraavaksi tehtäisiin. Olen itse viestinyt sitä, että minulla ei ole oikeasti mikään kiire tämän asian kanssa, tässä voi ihan rauhassa miettiä. Olen pystynyt laittamaan itseni sellaiseen taloudelliseen asemaan, etten näe nälkää, jos ei tule mitään ja menisi vaikka pari vuottakin, Pimiä kertoo MTV Uutisille.

– Minulla on kuitenkin paljon erilaisia haaveita, mitä haluaisin vielä tehdä tulevaisuudessa. Ehkä nyt sitten niitä kohti tässä. Saattaa tulla jotain yllätyksiäkin matkan varrella.