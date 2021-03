Vapaamuurareita, natseja ja emäksistä lähdevettä: Tällaisia kirjeitä ja väitteitä koronasta suomalaisministereiden postiin virtaa

Suuri osa viesteistä on asiallisia, mutta joukossa on myös erikoisempia näkemyksiä, jotka usein muistuttavat kansainvälisiä koronaan kytkettyjä salaliittoteorioita. Tässä muutamia esimerkkejä ministereiden saamista koronakirjeistä.

"Korona kuriin emäksisellä lähdevedellä"

Eräs kirjoittaja syyttää terveysviranomaisten olevan "lääketehtaiden talutusnuorassa" ja väittää, että monessa Aasian maassa koronaepidemiat olisi pysäytetty ilman rokotteita – emäksisen puroveden avulla.

– Kiinassa, Thaimaassa, Taiwanissa, Kambotsassa, Vietnamissa, Laosissa, Etelä-Koreassa ja jopa Filippiineillä on koronaepidemiat pysäytetty ilman rokotteita, kirjoittaja väittää.

– Suomessakin on puhtaita lähde- ja purovesiä omasta takaa! Suomessakin on helppo kahden kuukauden kuluessa tuoda PH9 emäksiset lähde- ja purovedet pulloissa ruokakauppoihin myyntiin ja lopettaa koronaepidemia Suomestakin. Kuten on tehty Kiinassa, Taiwanissa, Thaimaassa, Kambotsassa, Vietnamissa, Laosissa ja Etelä-Koreassa ja jopa Filippiineilläkin, viesti jatkuu.

Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Muun muassa WHO:n mukaan pelkästään Filippiineillä on yli 600 000 vahvistettua koronatartuntaa ja yli 12 000 filippiiniläistä on kuollut koronaan. Lisäksi monissa sellaisissa maissa, joissa koronaluvut ovat huomiota herättävän alhaiset, lukujen taustalla on tilastoinnin puute.

"Rokote on kuin raiskaus – sadistisessa yhteiskunnassa"

Toinen kirjoittaja pitää rokotetta vaarallisempana kuin itse tautia ja vertaa sitä raiskaukseen.

– Mitä tapahtuu, kun muuntuvaa virusta torjutaan rokotteella? Se muuntautuu, ärhäkkäämmäksi, kirjoittaja kertoo. Hänen johtopäätöksensä on se, että rokotteita ei pitäisi vaatia ainakaan sote-alan ammattilaisilta.

– Mikäli näiden rokotteiden painostamista jatketaan sote-alan henkilöstölle, tulee tapahtumaan katastrofi. Kato ei välttämättä näy henkilökunnan määrässä, mutta aivan varmasti laadussa. Näin on osittain jo tapahtunut. Onko se todellakin oikein tyyliin, jos annat raiskata itsesi, saat pitää elantosi, kirjoittaja päivittelee ja kysyy, elämmekö "sadistisessa yhteiskunnassa"?

– Tuntuu hurjalta, kuinka paljon laitetaan miljoonia muuntuvan viruksen rokotteelle, jolla ei saada, ja tuskin koskaan tullaankaan saamaan, merkittäviä tuloksia, kirjoittaja päättää.

Kirjoittajan epäily siitä, ettei rokotteella "tulla koskaan saamaan" merkittäviä tuloksia on erittäin epätodennäköinen. Virusten muuntuminen kyllä vaikuttaa rokotteiden tehoon, mutta se ei tarkoita etteikö niillä olisi merkittävää vaikututusta. THL:n mukaan nyt käytössä olevat koronarokotteet antavat suojaa myös Suomessa tavattuja virusmuunnoksia vastaan.

Ylipäätään rokottaminen on tärkeää. Lääketieteen historia on pitkä sarja laajamittaisia rokotesarjoja väestöön. Voimme pitää selvänä, että lukuisat tuhoisat taudit on saatu kuriin nimenomaan rokottamalla. Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa tuhkarokko ja polio.

"Miksi pelottelette ihmisiä?"

Eräs kirjoittaja on vihainen siitä, että kansalaisia pelotellaan, vaikkei todellista vaaraa hänen mielestään ole.

– Miksi pelottelette ihmisiä tekstiviestein taudilla, jonka tartuntakuolleisuus on globaalisti 0,15–0,20 prosenttia (alle 70-vuotiaiden keskuudessa 0,03–0,04 prosenttia)? Koronadiagnoosin jälkeen kuolleiden mediaani-ikä Suomessa on 84 vuotta, siis väestön keskimääräistä kuolinikää korkeampi.

Suuri osa koronan kuolonuhreista on iäkkäitä, mutta se ei tarkoita että heillä ei olisi ollut hyviä vuosia jäljellä. Lisäksi on selvää, että korona aiheuttaa merkittävästi kuolleisuutta.

Monessa maassa kuolinluvut ovat nousseet radikaalisti erityisesti siinä vaiheessa, kun koronaepidemia on päässyt kontrollista. Suomessa, jossa rajoitustoimet on aloitettu varhain, kuolleita on 779, Ruotsissa, jossa rajoitukset ovat olleet huomattavasti lievempiä, kuolleita on yli 13 000.

Maailmassa on kuollut 2,6 miljoonaa ihmistä koronaan.

"Paha kuningas pääsee valtaan"

Eräs kirjoittaja vertaa koronatoimia 30-luvun Saksaan ja uskoo, että olemme matkalla kohti tyranniaa. Hän myös pitää kollektivismia vaarallisena, niin kertoo hänen mielestään muun muassa Raamattu.

– Varhaisimpia opetuksia kollektivismin vaaroista löydämme kertomuksesta Baabelista ja Israelin kansan elämästä Egyptin orjuudessa. Lapsillemme luemme satua keisarin uusista vaatteista. Koulussa opiskelemme antiikin kulttuurien tuhoa, 1900-luvun karmeita diktatuureja ja luemme Milgramin käyttäytymiskokeesta, kirjoittaja luettelee.

– Kun paha kuningas pääsee valtaan se tapahtuu aina ennemmin tai myöhemmin – tarvitaan yksilöitä, joilla on rohkeus ja voima seistä totuuden puolella. Jos emme tällaisessa tilanteessa pysty siihen, on naiivia kuvitella, että olisimme 30-luvun Saksassa tehneet niin. Jos alistumme itse, emmekä todella kysy miksi, ja jos kasvatamme lapsemme vain tottelemaan ja turvautumaan auktoriteettiin antamatta lupaa kysyä miksi, saamme varmasti kokea tyranniaa, kirjoittaja epäilee.

“Onko tämä rokote edes laillinen?”

BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokote antaa suojaa COVID-19 -tautia vastaan. Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19-tautia. mRNA-rokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA), jonka avulla lihassolut rokotteen pistokohdassa saadaan tuottamaan rokotteen vaikuttavaa ainetta.

RNA puolestaan on ribonukleiinihappoa. Soluissamme on erilaisia ribonukleiinihappoja, joilla on erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi lähetti-RNA:n (mRNA) sisältämän koodin eli valmistusohjeen perusteella solu pystyy tuottamaan elimistön tarvitsemia proteiineja.

Eräs kirjotitaja pitää kuitenkin tällaista rokoteteknologiaa suorastaan lainvastaisena.

–Onko mRNA edes lain pykälän mukaan rokote? Onko mRNA geneettinen muuttaminen laillista? kirjoittaja päivittelee.

"Ratkaisu ei ole rokote vaan ruokavalio"

Osa kirjoittajista näkee, että vastaus ei ole rokotteessa vaan vaikkapa ruokavaliossa.

– Voi kuulostaa "lapselliselta", mutta ainahan voi ottaa selvää, mitkä ruoka-aineet auttavat solutasolla ihmisen puolustusjärjestelmään. Aikoinaan minua on kouluttanut professoritason asiantuntija, että solukalvolla rasvaliukoiset karoteenit auttavat puolustamaan solua, jotta muun muassa äkäiset virukset eivät pääsisi sinne, eräs kansalainen kirjoittaa.

– Ihan helppoahan se valistus olisi, ei olisi vaikeaa, jos miettii, mitä vuodessa on saatu aikaan. Ihmiset on nyt vuodessa "aivopesty" tähän pelon ilmapiiriin ja muun muassa käyttämään maskeja, joista ei viruksia vastaan oikeasti ole sellaista hyötyä, kirjoittaja väittää.

"Tieto luotettavalta taholta: Vapaamuurarien salajuoni"

Monet epäilevät koronaepidemian takana olevan jonkin suuren salaliiton. Taustalla nähdään usein Bill Gates ja suuret lääkeyhtiöt.

–Koronalla pelotellaan, jotta lääkeyhtiöt saavat tuotteitaan kaupan. Tiedättekö paljonko ne käärivät voittoa rokotteella, kysyy yksi kirjoittaja.

– Olen kuullut luotettavalta taholta: Koronavirus olisikin vapaamuurarien salajuoni, jotta saataisiin ihmiset pelon valtaan, ja siten heidän valtaansa ja helposti hallittavaksi, toinen kirjoittaja viestittää ministerille.

Satoja kirjeitä kuukaudessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle tulee noin 400 yhteydenottoa kuukaudessa. Suurin osa palautteesta ja kysymyksistä on asiallisia. Se koskee myös koronanhoitoon liittyvää palautetta. Näin ei kuitenkaan ole jokaisen viestin kohdalla.

Monet korona- ja rokotekriittiset kansalaiskirjeet ovat sellaisia, joissa ei esitetä kysymystä vaan tuodaan esiin omia näkemyksiä ja viitataan epätarkasti esimerkiksi ”laajoihin kansainvälisiin tutkimuksiin” ja joskus jaetaan näistä otteita.