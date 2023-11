JSN antoi MTV Uutisille langettavan huumeiden käyttöön liittyvästä uutisesta

Huomautus tulee siitä, että MTV Uutiset ei JSN:n mukaan korjannut asiavirhettä Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

JSN-päätös kokonaisuudessaan:

Langettava päätös 8620/MTV/23

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV

Asia: olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Juttuun jäi korjauksen jälkeen olennainen asiavirhe, jota MTV ei uudesta pyynnöstä huolimatta korjannut. MTV ei kertonut korjauksesta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Kantelu 7.6.2023

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 24.5.2023 julkaisemaan, STT:n juttuun osittain perustuneeseen juttuun Poliisi käski purkaa Helsinkiin pystytetyn huumeiden käyttöhuoneen: "Ei ole lain mukaista mahdollisuutta antaa toiminnan jatkua".

Kantelun mukaan jutussa rikottiin Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 12 ja 20.

Kantelija viittaa jutun lauseeseen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan vuonna 2020 Suomessa huumeisiin kuoli alle 25-vuotiaita eniten EU:ssa. Kantelijan mukaan väite ei pidä paikkaansa eikä sitä ole pystytty todentamaan kantelijan korjauspyyntöönsä linkittämässä Ajatushautomo Päihdepolitiikka nyt - selvityksessä (https://www.paihdepolitiikka.fi/nuorten-huumekuolemat-suomessa).

Kantelijan mukaan yllä mainitusta selvityksestä keskeisiksi pointeiksi voidaan nostaa seuraavat asiat:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

1. Euroopan huumausaineraportista ei ensinnäkään löydy mainitun kaltaista väittämää, vaan kyseessä on ilmeisesti kuvaajasta tehty virheellinen tulkinta.

2. Lisäksi on jätetty täysin huomiotta, että Euroopan huumeseurantakeskus (EMCDDA) pyrkii lukuisissa yhteyksissä kiinnittämään huomiota siihen, että maiden väliset vertailut eivät välttämättä ole luotettavia menetelmällisten erojen ja joissakin maissa esiintyvän aliraportoinnin vuoksi. Eli vaikka kuvaajaa ei olisikaan tulkittu väärin, niin kaikkien maiden tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Jos vertailua haluttaisiin tehdä, se tulisi rajata maihin, joiden tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.

3. Vaikka tiedot olisivatkin muuten täysin vertailukelpoisia, ovat eri maiden tilastotiedot vuosilta siten, että vanhimmat ovat vuodelta 2016 ja tuoreimmat vuodelta 2020. Tällöin ei voida tehdä väittämää, että Suomi olisi ollut EU:ssa tilastojen ykkösenä vuonna 2020, kun ei kaikista EU:n maista ole vielä edes tilastotietoa vuodelta 2020. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2017 huumekuolemia oli 200 ja vuonna 2020 huumekuolemia oli 258. EMCDDA ilmoittaa Saksalle vuoden 2020 huumekuolemien määräksi 1581 ja vuoden 2017 määräksi 1125. Huumekuolemien määrä voi siis muutamassa vuodessa muuttua merkittävästi, joten kantelijan mukaan ei ole laisinkaan yhdentekevää, jos yhdestä maasta tiedot ovat vuodelta 2016 ja toisesta maasta vuodelta 2020.

Kantelijan mukaan kyseessä onkin laajasti valtamediassa kesästä 2022 asti kiertänyt virheellinen väittämä. Vaikka kyseisen väittämän virheellisyydellä ei olisi suurta merkitystä juuri tämän uutisen kokonaisuuden kannalta, on oleellista puuttua tämän virheellisen tiedon jatkuvaan toisintamiseen, jotta sen levittämisen kierre saadaan katkaistua. On syytä odottaa, että tätä samaa virheellistä tietoa tullaan toistamaan jatkossakin, koska se on niin laajalle levinnyt. Julkisen sanan neuvoston kannanotolla asiaan voisi olla mahdollisuus katkaista tämä kierre.

Kantelija teki MTV:lle korjauspyynnön jutun julkaisupäivänä. Kantelijan mukaan MTV Uutisten uutispäällikkö vastasi hänelle seuraavana päivänä, että mainittu kohta jutussa oli STT:n osuutta, mutta että hän oli kuitenkin tutkinut asiaa ja tekstiin tehtiin joitain muutoksia.

Kantelun mukaan MTV Uutiset oli korjannut virheellisen väittämän muotoon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan vuonna 2020 Suomessa alle 25-vuotiaita osuus huumekuolemista oli suurin EU:ssa.

Kantelija kertoo vastanneensa uutispäällikölle, että tämä uusi väittämä oli myös virheellinen, koska kaikista EU:n maista ei ole tietoa vuodelta 2020, joten tuollaista vertailua tai väittämää ei voida tehdä.

Kantelija kertoo ilmoittaneensa asiavirheestä myös STT:n toimitukseen 24.5.2023. STT ilmoitti kantelijalle 27.5.2023, että tämän mainitsema virhe oli korjattu 24.5. 2023.

Kantelija toteaa, että STT:n uutiset eivät kuitenkaan ole hänen saatavillaan, jotta hän olisi voinut tarkistaa, sisälsikö korjaus mahdollisesti jollain tavalla virheellistä tietoa, kuten MTV Uutisten korjaus sisälsi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Päätoimittajan vastaus 2.10.2023

MTV Uutisten päätoimittaja Tomi Einosen mukaan MTV:n 24.5.23 julkaisemassa jutussa Helsingin Vallilaan pystytetystä laittomasta huumeiden käyttöhuoneesta oli yhdistetty MTV Uutisten oman toimituksen sisältöä tapahtumapaikalta sekä STT:n toimittamaa sisältöä.

Päätoimittajan mukaan kantelu kohdistui STT:n materiaalissa olleeseen lauseeseen. Kuten kantelija sanoo, kohta oikaistiin pian yhteydenoton jälkeen – myös STT:n toimesta. Asia, eli oikaisu ja sen täsmällinen muotoilu on varmistettu vielä STT:ltä suoraan.

STT:n oikaisu on seuraava:

Korjattu aiempaa uutista: Täsmennetty sitä, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tiedot nuorten huumekuolemista Suomessa koskevat nuorten osuutta kaikista huumekuolemista, ei absoluuttista määrää.

Tämä sama asia on oikaistu MTV Uutisissa seuraavana päivänä:

Tilastojen mukaan Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemien määrässä. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan vuonna 2020 Suomessa alle 25-vuotiaita osuus huumekuolemista oli suurin EU:ssa*.

Päätoimittajan mukaan tämä ei riittänyt kantelijalle, vaan hänen mukaansa väittämä on muutosten jälkeenkin virheellinen, koska kaikista EU-maista ei ole tietoa vuodelta 2020 eikä vertailua maiden välillä voitu siten tehdä.

Päätoimittajan mukaan kyseessä oli normaali tilastotietoon perustuva raportointi. On arvostettavaa, miten tarkkaan kantelija on perehtynyt Euroopan huumetilastoihin ja miten suurella tarmolla hän haluaa varmistaa niin faktatietojen kuin tulkintojen oikeellisuuden. Myös MTV Uutiset pitää tärkeänä, että ”sitkeästi kiertävät tiedot” käydään läpi huolella ja tarvittaessa kierre katkaistaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Päätoimittajan mukaan kyse oli tässä tapauksessa kuitenkin Euroopan laajuisen tutkimuksen lopputuloksesta, joka on Suomen osalta karu. Vaikka vertailua olisi alkuperäisessä raportissa tehty muutamalta eri vuodelta, Suomen osalta tilanne on huumekuolemissa vain huonontunut.

Jutussa kerrotaan, että vuonna 2015 huumekuolemia oli THL:n mukaan 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä alle 20. Vuonna 2020 niitä oli jo yli 70, eli määrä lähes nelinkertaistui.

Päätoimittajan mukaan MTV ei ole rikkonut kantelussa esitettyjä Journalistin ohjeiden kohtia seuraavin perustein:

JO 8: MTV Uutiset oli pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen taustoittamalla huumeisiin liittyvää juttua tilastotiedoilla sekä tiedoilla Suomen huumekuolemien määrästä. Jutussa on kerrottu synkentyvästä tilanteesta Suomessa sekä käytetty STT:n toimittamaa tietoa siitä, miten Suomi sijoittuu Eurooppaa koskevassa vertailussa.

JO 10: MTV Uutiset oli pyrkinyt tarkistamaan tiedot, myös tässä tapauksessa, kun ne tulivat STT:n kautta ja olivat myös aiemmin julkaistuja. Kantelijan yhteydenoton perusteella MTV sai tietää, että jutussa oli selkeä asiavirhe, joka korjattiin verkkojuttuun, ja jonka STT oikaisi laajemminkin aiemmista jutuistaan. Tämän tarkistuksen seurauksena juttuun on korjattu selkeä asiavirhe asianmukaisesti.

JO 12: Jutussa oleviin tietoihin oli suhtauduttu normaalilla kriittisyydellä. Kyse on toki herkästä aiheesta, jossa saattaa olla eri tahoilla hyötymismahdollisuus oman agendansa ajamiseen, mutta kyseessä oleva kiistanalainen tulkinta ei ole kuitenkaan MTV:n mielestä sellainen. Tilanne on nuorten huumekuolemien osalta vakava, ja tilastotietoon perustuva taustoittava lause kertoo, että se on vakava myös Euroopan mittakaavassa.

JO 20: Jutussa ollut olennainen asiavirhe on korjattu viipymättä ja asianmukaisesti. Kantelijalle on vastattu asianmukaisesti ja toimituksessa on lähtenyt käyntiin selvitystyö olennaisen asiavirheen paikantamiseksi. Kantelija katsoo, että jutussa on silti virhe, ja tätä ei ole lähdetty toimituksessa (tai STT:llä) selvittämään.

Päätoimittajan mukaan kantelijalla on hyvä huomio siitä, että kantelun kohteena olevan jutun kaltaisissa jutuissa tulisi olla maininta siitä, eri maiden tilastot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia.

MTV Uutiset on täten päättänyt lisätä tämän lauseen juttuun nyt lokakuun alussa jutusta tehdyn kantelun jälkeen. Tärkein peruste lisäykselle on se, että mikäli MTV Uutiset käyttää jatkossa aiempien artikkeleiden tietoja huumekuolemista uutisoidessa, tämä täydentävä lause tulee olemaan mukana suuremmalla todennäköisyydellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

[…]

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

MTV:n verkkojuttu perustui osittain STT:n jakamaan uutiseen. Jutussa väitettiin virheellisesti, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan vuonna 2020 Suomessa huumeisiin kuoli alle 25-vuotiaita eniten EU:ssa.

MTV korjasi juttuaan kantelijan pyynnöstä siltä osin, että kyseessä ei ollut nuorena kuolleiden absoluuttinen määrä vaan nuorten osuus huumekuolemista. Kantelija ei ollut tyytyväinen korjaukseen ja pyysi uutta korjausta. MTV ei pyynnöstä huolimatta korjannut juttuaan.

Korjatussa jutussa kerrottiin, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen viime vuoden raportin mukaan vuonna 2020 Suomessa huumeisiin kuolleiden alle 25-vuotiaiden osuus oli Suomessa korkein EU-maissa. Väitteelle ei löydy perusteita lähteenä käytetystä raportista.

Kolmannes raportissa kerrotuista EU-maiden luvuista oli peräisin aiemmilta vuosilta kuin 2020. Lisäksi raportissa itsessään varoitettiin, että luvut eivät ole vertailukelpoisia eriävien tilastointivuosien, menetelmällisten erojen ja joidenkin maiden mahdollisen aliraportoinnin vuoksi.

MTV korjasi juttuaan vielä 2.10.2023 lisäämällä siihen huomautuksen, että tilastotiedot eri Euroopan maista eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoiset. Tämä korjaus tehtiin liian myöhään.

MTV ei myöskään kertonut Journalistin ohjeiden kohdan 20 edellyttämällä tavalla, miten virhettä oli korjattu.

MTV:n jutussa ollut virhe oli peräisin STT:n jakamasta uutisesta. Saatuaan kantelijan korjauspyynnön MTV muokkasi itse juttuaan. MTV käytti luotettavia lähteitä ja pyrki tarkistamaan tietojaan.

Neuvosto toteaa, että MTV:n on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

8.11.2023

Ratkaisun tekivät: