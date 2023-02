Nuorten huumekuolemien määrä moninkertaistunut lyhyessä ajassa: Nyt tilanteen taustoja tutkitaan

Tutkimusta nuorten huumekuolemien taustoista vielä vähän

THL:n mukaan tutkimusta nuorten huumekuolemiin johtavista tekijöistä on vielä vähän. Hankkeessa pyritään tutkimaan nuorten elämänkulkuja ja tunnistamaan niistä huumekuolemiin johtavia riskitekijöitä ja käännekohtia.



THL:n mukaan tiedossa on, että huumemyrkytyskuoleman riskitekijöitä ovat muun muassa opioidien ja muiden rauhoittavien lääkkeiden päihdekäyttö, samanaikainen mielenterveyden häiriö sekä epävakaat asuinolot. Kansainvälisesti tutkittuja keinoja huumekuolemien ehkäisemiseen puolestaan ovat opioidikorvaushoito, naloksoniohjelmat ja huumeiden käyttöhuoneet.



Naloksoni on vastalääke opioideille. Sitä käytetään muun muassa Yhdysvalloissa laajasti opioidiyliannostusten hoitoon. Suomessa esimerkiksi ensihoitajilla on naloksonia ambulanssissa, mutta muutoin ainetta saa vain reseptillä. Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi myöskään mahdollista käyttötilojen perustamista tai kokeilua.