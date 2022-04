Rikollisryhmien lakkauttaminen tehoaa, vaikkei se estäkään uutta rikollisuutta – "Kiellot viestivät kansalaisille turvallisuutta niin, että viranomaiset puuttuvat"

Cannonball on kolmas ryhmä, jota viranomaiset ovat viime vuosina vaatineet lakkautettavaksi yhdistyslain nojalla. Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) ja rikollisryhmä United Brotherhood (UB) on lakkautettu lainvoimaisilla tuomioilla.

Liivit ja logot hävisivät, värejä näkyy yhä

– Tietysti on sanomattakin selvää, että UB:hen kuuluneet eivät ole lopettaneet rikollista toimintaa ja elämäntapaa. Se jatkuu, ja jossain määrin näitä UB:n väreihin liittyviä asioita on tullut poliisille edelleen vastaan, Pöyhönen sanoo.

Epäilyistä, että UB:n ja PVL:n toimintaa on jatkettu laittomasti, on noussut syytteitäkin. Helsingin käräjillä on vireillä juttu, jossa yhdeksän ihmisen syytetään jatkaneen PVL:n toimintaa laittomasti Kohti vapautta -liikkeen nimissä. Kyse on muun muassa mielenosoituksista.