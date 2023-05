Ympärivuorokautista palveluasumista uhkaa lakko tiistaista alkaen: "Teemme kaikkemme, että asiakasturvallisuus säilyy"

Härus kuvailee tilannetta erittäin haasteelliseksi, sillä kyse on asukkaista, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa.

Holmqvist kertoo, että Attendo on varautunut lakkoon yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa, mutta ei osaa arvioida vielä, kuinka monta työntekijää on tiistaina lakon alkaessa saapumassa töihin.

Esperi Caren henkilöstöjohtaja Pia Pallasto sanoo, että asukkaita ei jouduta lakon aikana siirtämään yksiköistä. Lisäksi mahdollisia resurssipuutoksia on jo paikattu ja tullaan paikkaamaan lakkoviikolla tarpeen vaatiessa.

– Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa vakaalta. Silti on mahdollista, että lakon piirissä olevat kodit saattavat joutua toimimaan hetkellisesti normaalia pienemmällä henkilöstömäärällä.

"Vastuu viime kädessä hyvinvointialueella"

Työnantajapuoli eli Hyvinvointiala Hali on korostanut huolta siitä, että lakko kohdistuisi kaikkein hauraimpiin asiakasryhmiin.

– Ongelma on se, että toimialan isoimmat ammattiliitot Super ja Tehy, joissa on pääosa koulutetuista hoitajista, jotka hoitavat muun muassa lääkehoitoa, eivät ole tehneet tuota varaumaa, Mänttäri sanoo STT:lle.

Esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on sanonut rajanneensa työnseisauksen ulkopuolelle asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa, että työtaistelun aikana vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta on työnantajalla ja lopulta hyvinvointialueilla. Hän lisää, että lakkovaroitus on annettu lain puitteissa kaksi viikkoa ennen sen alkamista.

– Fakta on, että hyvinvointialue on aina vastuussa siitä, että hommat pyörivät. Jos ei ole muuta keinoa, he joutuvat siirtämään vuodeosastoille heikompikuntoisia, Paavola sanoo.