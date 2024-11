Kauppamäärät kasvoivat, mutta ovat vielä selvästi alle koronaa edeltäneen tason.

Asuntojen hinnat kääntyivät nousuun lokakuussa, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hinnat nousivat 0,4 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja 0,9 prosenttia verrattuna syyskuuhun.

Suurissa kaupungeissa nähtiin eritahtista kehitystä. Tampereella hinnat laskivat 1,9 prosenttia vuoden takaisesta ja Helsingissä 0,2 prosenttia.

Nousu oli kovinta Turussa, jossa asunnot kallistuivat 6 prosenttia ja Oulussa, jossa nousua oli 2,6 prosenttia.

Kaikkiaan asuntojen hinnat nousivat kuudessa suurimmassa kaupungissa viime vuodesta 0,5 prosenttia ja suurten kaupunkien ulkopuolella 0,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousua oli 0,1 prosenttia viime vuodesta ja 1,3 prosenttia syyskuusta.

"Paras asuntokauppakuukausi yli kahteen vuoteen"

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa 27 prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi pika-analyysissään, että asuntomarkkinoiden yleistila on yhä haastava, mutta suunta on vihdoin selvästi parempaan päin. Paranemista näkyy nyt myös asuntojen kauppamäärissä, mutta taso on vielä alhainen.

– Kauppamääristä uupuu noin 15 prosenttia verrattuna koronaa edeltäneeseen normaaliin, eikä mitään patoutunutta kysyntätulvaa näy. Kotitaloudet ovat yhä varsin varovaisia ja asunnonostoaikeet alhaalla, Brotherus toteaa.

1:45

Katso myös: Nämä asunnot menevät nyt kaupaksi. (Huomenta Suomi 4.9.)

Asuntoaloitusten määrä polkee edelleen paikallaan, mutta rakennusalan luottamuslukemat ovat kääntyneet jo selvään nousuun. Brotheruksen mukaan tilanne on kuitenkin yhä hauras.

– Vasta kauppamäärien selkeämpi nousu ja myymättömien uusien ja vanhojen asuntojen varaston sulaminen sysäävät uudistuotannon käyntiin, Brotherus sanoo.

Suunta on kuitenkin nousuun.

– Lokakuu oli paras asuntokauppakuukausi yli kahteen vuoteen.