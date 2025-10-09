MTV seuraa Israelin ja Hamasin välisen rauhansopimuksen etenemistä tässä artikkelissa.
Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.
Osapuolten väliset rauhanneuvottelut alkoivat Egyptin Sharm el-Sheikhissä maanantaina.
Israel valmis vetäytymään
Israel valmistautuu vetämään Gazassa olevia joukkojaan sovitulle linjalle osana Israelin ja äärijärjestö Hamasin rauhansuunnitelmaa. Israelin asevoimat kertoo asiasta lausunnossaan.
Gazan väestönsuojeluviranomaisten edustaja kertoi aiemmin aamulla, että Israel on jatkanut iskujaan Gazassa, vaikka osapuolet ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta.
Israel ja Hamas ilmoittivat sovusta viime yönä Suomen aikaa.
Sopimus allekirjoitettaneen tänään
Uutistoimisto Reuters kertoi torstaina, että lähteen mukaan sopimus allekirjoitettaisiin puolilta päivin Suomen aikaa. Tulitauon odotetaan astuvan voimaan välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Hamasin sisäinen lähde kertoi myöhemmin uutistoimisto AFP:lle, että Hamas vaihtaa 20 elossa olevaa panttivankia lähes 2 000 palestiinalaisvankiin osana aselevon ensimmäistä vaihetta.
Hamasin sisäisen lähteen mukaan Israelin on vuorostaan määrä vapauttaa 250 elinikäiseen vankeuteen tuomittua palestiinalaista sekä 1 700 muuta vankia, jotka Israel on ottanut kiinni kahden viime vuoden aikana.
Vankienvaihto on määrä tehdä 72 tunnin sisällä aseleposopimuksen voimaantulosta. Neuvotteluja läheisesti tuntevan lähteen mukaan sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Egyptissä torstaina.